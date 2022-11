Jesi, rapina in centro storico: anziana strattonata e derubata della borsa

JESI – Rapina in pieno centro storico. È successo oggi pomeriggio alle 15 a Jesi in via Saponari. Vittima una 75enne jesina, che stava passeggiando da sola. Facile preda di un malintenzionato, che ha cercato di strapparle la borsa. La donna, disperatamente, ha cercato di opporre resistenza al furto, ed è stata scaraventata a terra. Le sue grida di aiuto hanno attirato l’attenzione dei residenti che hanno lanciato l’allarme al 112.

Sul posto, le volanti del Commissariato di Jesi. Il bandito, dopo essersi impossessato della borsa, ha preso i soldi che vi erano custoditi – appena 20 euro – per poi gettarla via e scappare. L’hanno rinvenuta gli agenti, poco distante dal luogo della rapina. La signora, raggiunta dal figlio, è stata accompagnata al pronto soccorso del Carlo Urbani per essere medicata e tranquillizzata dallo choc. Sono in corso le indagini e le ricerche del bandito, descritto come giovane e presumibilmente straniero.