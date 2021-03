Ragazzo disorientato non rientra a casa, salvato dai carabinieri

JESI – Si era allontanato da casa e, disorientato, non vi aveva fatto ritorno. A sera, i genitori preoccupati, hanno lanciato l’allarme ai carabinieri. Decisione tempestiva che ha permesso ai militari di entrare subito in azione e di attuare tutti i protocolli per la ricerca di persone scomparse, con un importante dispiegamento di militari. È stata battuta da cima a fondo la Vallesina fino a rintracciare il giovane, maggiorenne, abbastanza lontano da casa.

È stato riaccompagnato dai genitori, in buone condizioni di salute sebbene ancora fortemente disorientato. È successo nella tarda serata di ieri. I Carabinieri della Compagnia di Jesi, allertati dalla famiglia, si sono subito attivati con tutte le pattuglie disponibili sul territorio che si sono messe alla ricerca del giovane, seguendo le indicazioni dei familiari anche sulle zone da lui conosciute.

I militari della Stazione di Castelplanio unitamente alla Radiomobile di Jesi e la Stazione di Montecarotto, a seguito di mirati accertamenti svolti per la ricerca di persone scomparse, verso le 22 sono riusciti a localizzare il ragazzo e ad assicurarlo alla propria famiglia. Le ricerche sono durate poco, circa un’ora e mezza; i militari, disposti in più punti del territorio della Vallesina, sono riusciti a portare a termine la missione con successo e a salvare il ragazzo, ritrovato tutto sommato in buone condizioni fisiche.

Un impegno che continuerà sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi per garantire, nel limite del possibile, la sicurezza alla cittadinanza.