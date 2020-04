Raccolta rifiuti “intelligente”, altre tredici isole smart in arrivo a Jesi

JESI – Due in Piazza Nuova e Piazza Spontini e poi in Largo Saponari, via Posterma, via delle Terme, via Francesco di Giorgio Martini, vicolo Amici, via Federico Conti, via Farri, Costa Mezzalancia e all’Arco Clementino: è la localizzazione delle tredici nuove isole ecologiche intelligenti per la raccolta rifiuti che l’amministrazione comunale ha in animo di collocare in centro storico. Qui già dallo scorso ottobre è attiva a Piazza Sansovino una prima isola smart.

Le risorse arriveranno dalla Regione Marche: 247 mila euro destinati a Jesi per la realizzazione delle nuove piattaforme tecnologiche, oltre a 22.700 euro quale contributo per la prima isola ecologica intelligente attivata e ulteriori 40 mila per la fornitura e la messa a punto di tutte le attrezzature del sistema e dei programmi di gestione per arrivare in futuro alla tariffazione puntuale.

L’ampliamento della raccolta rifiuti “smart” si calcola consentirà di raggiungere circa 1.400 utenze.

L’individuazione dei siti in gran parte corrisponde con l’attuale posizionamento delle isole di prossimità e consente di ottimizzare la copertura del servizio nella quasi totalità del nucleo storico. Le nuove isole dovranno aprirsi ai soli utenti abilitati mediante apposito sistema di identificazione, essere videosorvegliate, dare possibilità di controllo dei dati di conferimento degli utenti e della raccolta.

Previsti la possibilità di aggiungere ulteriori scomparti qualora la capienza non sia sufficiente per l’utenza individuata, un ridotto ingombro per consentire il transito di mezzi di emergenza e soccorso, la compatibilità delle soluzioni proposte col contesto del centro al fine di garantire il miglior impatto visivo possibile.