Raccolta fondi per Eva. Anche un piccolo contributo è un grande aiuto

Un destino crudele ha sconvolto la vita della bambina e della sua famiglia di Filottrano. Alcuni amici hanno aperto una sottoscrizione per raccogliere fondi indispensabili a garantirle cure adeguate che però sono molto costose

Da qualche settimana è partita una raccolta fondi sulla popolare piattaforma GoFundMe che mira a raccogliere una cospicua somma da donare per Eva, una bambina di Filottrano di 7 anni.

La storia è quella di una fatalità diventata tragedia e di un’ingiustizia per la quale si può incolpare solo il destino ma alla quale si può provare ad opporsi con la generosità di chi può offrire un contributo in denaro anche piccolo.

Praticando lo sport che ama, la ginnastica artistica a livello agonistico, in un tragico un pomeriggio di febbraio, mentre si stava allenando, ad Eva é caduto addosso un tappetone e l’urto le ha provocato una lesione incompleta del midollo spinale.

Vista la gravità dell’incidente Eva ha dovuto abbandonare le Marche dove viveva con mamma, papà e la sorella Beatrice, per andare a Roma all’Ospedale Bambin Gesù.

Da luglio si trova a Firenze in un centro privato che le permette di fare riabilitazione in maniera intensiva e adeguata ma questo centro ha un costo mensile di 12.000 euro a cui si aggiungono le spese per l’affitto della casa dove alloggia anche la sorella Beatrice che ha dovuto cambiare scuola, compagni, città, amici.

Da qui la raccolta fondi per sostenere economicamente la famiglia e dare ad Eva la possibilità di ricevere le cure migliori. La diagnosi infatti è di paraplegia da trauma midollare dorsale che significa una paralisi che coinvolge le gambe e la parte bassa del tronco con una vescica e un intestino neurologico.

Le conseguenze e le complicazioni sono tragicamente molteplici e la condannano a vivere la vita che nessun bambino dovrebbe affrontare.

Grazie alla generosità di molti la raccolta fondi già sfiora i 14.000 euro ma c’è molto da fare e tanto da dare per far sentire Eva e la sua famiglia meno soli ed aiutarli a coltivare la speranza di donare ad Eva un futuro migliore.

Questi i dati per la donazione: C.C intestato a Donadio Emanuele/Scortichini Angela IBAN IT27H0311137580000000002591 Gruppo UBI Banca filiale di S.M.Nuova.