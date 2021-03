Quartiere di San Giuseppe in lutto, Lorenza si è spenta a 48 anni

La ex titolare della “Pelletteria Lorenza 97” di via Garibaldi, mamma di due figli, lottava contro una malattia scoperta la scorsa primavera

Il sorriso caparbio di Lorenza si è spento a 48 anni e tutto il quartiere di San Giuseppe oggi è in lutto per questa sfortunata giovane mamma, che proprio nello storico borgo jesino, al civico 76 di via Garibaldi, aveva un’attività, la “Pelletteria Lorenza 97”. L’attività, punto di riferimento per la riparazione di borse, calzature e cinture, era un punto di riferimento per tanti jesini e non.

Da Lorenza Oradei si trovavano precisione e attenzione, ma anche un sorriso dolce e tanta simpatia. Oggi che quell’attività non c’è più, resta il ricordo misto a commozione per la prematura scomparsa di Lorenza, che dalla scorsa primavera combatteva contro una terribile malattia. Assistita dalla famiglia e dagli infermieri dello Iom-Istituto oncologico marchigiano di Jesi e Vallesina, Lorenza ha combattuto fino all’ultimo, ma il cuore non ha retto e si è arreso venerdì, nella sua abitazione a Monte Roberto. Lascia nel dolore i familiari, i parenti e gli amici, oltre a tantissime persone del quartiere San Giuseppe.

Lorenza Oradei

La camera ardente è stata allestita nella Sala del Commiato Ciccoli e Brunori di via don Battistoni a Jesi, sarà possibile anche oggi porgere un saluto prima della sepoltura. I funerali saranno celebrati lunedì 15 marzo alle ore 15 nella parrocchia di San Giuseppe, il suo quartiere, poi l’ultimo viaggio verso il cimitero comunale di Jesi per l’inumazione. I familiari hanno promosso una raccolta fondi in favore dello Iom per ricordare Lorenza e ringraziare l’Istituto oncologico marchigiano di quanto ha fatto per la famiglia Oradei-Fiordelmondo.