Jesi, al via le qualificazioni su strada per il campionato italiano di ruzzola

JESI – Tornano le qualificazioni per il campionato italiano di ruzzola a squadre. E via Gangalia bassa chiude per ospitare gli atleti che puntano a passare il turno al fine di competere a livello nazionale. A organizzare l’evento sportivo è l’associazione sportiva dilettantistica Ruzzola Vallesina presieduta da Alfredo Radicioni. L’appuntamento è per questo fine settimana, 26 e 27 febbraio.

Dalle ore 14 alle 19 di sabato prossimo, e dalle 7 alle 14 di domenica sarà vietato il transito a tutti i veicoli nei due sensi di marcia eccetto residenti, mezzi di soccorso e forze di polizia. Limite di velocità fissato a 10km/h a salvaguardia dell’incolumità dei partecipanti al torneo di ruzzola. La società sportiva che organizza la manifestazione dovrà garantire la presenza di movieri in tutte le chiusure stradali e assicurare, lungo tutto il tratto interessato dalla competizione, idonea sorveglianza atta a garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori nel rispetto della normativa vigente.

Il lancio della ruzzola o ruzzolone, si legge su wikipedia, è un gioco itinerante con rotelle di legno. È uno sport popolare e un gioco tradizionale italiano di antichissime origini, praticato in varie parti della penisola italica, diffusissimo e radicato tra le classi popolari fino alla fine dell’Ottocento. Gioco di strada, si praticava e si pratica all’aperto, in vie poco trafficate, in più persone (spesso a squadre) che si spostano lungo la strada con il procedere del gioco.

Nel 2021, dopo 34 anni di digiuno l’Asd ruzzola Mondolfo ha vinto il campionato nazionale di ruzzola a squadre UISP.