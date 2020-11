La Pugilistica Jesina vola a Londra con Jorgelina Guanini a combattere per la cintura mondiale

JESI – Da Jesi a Londra per contendersi la cintura di campione del mondo WBA World Bantamweight title dei pesi gallo. Anzi, campionessa, perché sul ring della capitale londinese salirà una pugilessa, la professionista argentina Jorgelina Guanini, campionessa del Sud America dei pesi gallo e mondiale dei supermosca, che si sta allenando alla Pugilistica Jesina di via Tabano. Un ritorno alle origini per questo giovane talento dalle radici marchigiane: il nonno era originario di Staffolo e fu costretto a emigrare in Argentina per cercare fortuna.

Jorgelina, accompagnata dall’allenatore Lorenzo Alessandrini, è partita ieri, sabato 7 novembre. A Londra sfiderà l’inglese Rachel Bell in un evento sportivo di altissimo livello che ha come main event, la campionessa di boxe femminile Katie Taylor. Un preavviso minimo, per un’occasione più unica che rara, ma che conferma – se mai ce ne fosse bisogno – come la città di Jesi sia fucina di campioni davvero in tutte le discipline sportive. L’incontro, in programma il 14 novembre al The Sse Arena di Wembley, sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Jorgelina Guanini, pugilessa professionista argentina, al momento detiene il titolo IBF Junior dei pesi gallo dal 2018 ed è campionessa mondiale dei pesi super mosca. Combatte dal 2016, ha collezionato tanti titoli (quello sudamericano dei Bantam, il titolo mondiale dei super fly nel 2018 e riconfermato nel 2019). Questa a Wembley è per lei l’occasione della vita e il tifo arriverà sia da Jesi che dall’Argentina.