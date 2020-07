Jesi, la proposta: alunni della Martiri della Libertà all’ex Asl, ora sede del Tnt

L'idea di dirottare temporaneamente gli studenti della scuola in ristrutturazione nell'immobile ex Asur di via Gallodoro è stata già discussa in giunta. Effettuato pure un sopralluogo

JESI – Edificio Mestica e Palazzo Carotti (ex tribunale), ma anche l’ex Asl di via Gallodoro. Sono le possibili destinazioni degli alunni della scuola Martiri della Libertà di Jesi, alla ricerca di una sede temporanea in attesa dell’ultimazione del consolidamento sismico del plesso di via Asiago. Scartato il vecchio immobile di via Montecappone, l’amministrazione sta valutando se utilizzare i due palazzi del centro storico oppure orientarsi, se fosse necessario, verso la palazzina ora utilizzata dal centro sociale Tnt. Se ne è discusso proprio oggi in giunta ed è stato già effettuato persino un sopralluogo per verificarne la fattibilità.

Diverse, insomma, le ipotesi sul tavolo. Di sicuro vi è che il Comune non vuole assolutamente pagare locazioni di plessi privati, preferendo optare per beni pubblici: sono le stesse disposizioni ministeriali a suggerirlo, fra l’altro. La rinuncia all’ex scuola di Montecappone, di proprietà della Curia, è legata principalmente a questo aspetto, oltre agli onerosi lavori di sistemazione da porre in essere per renderla fruibile agli alunni per il mese di settembre.

«Da una breve verifica fatta con gli uffici, ho la netta sensazione che le criticità saranno enormi – ha detto il sindaco Massimo Bacci alla luce delle prescrizioni governative per riaprire in sicurezza le classi -. Mi appello pertanto a tutti, cittadini, istituzioni e politica: in una fase come questa, andare a cercare di sollevare problemi, con oggettive criticità da sanare, puntando il dito contro qualcuno, sarebbe un errore madornale. Dobbiamo pensare ai ragazzi, e provare a risolvere i problemi, alcuni dei quali insuperabili, a mio parere. Adesso ci si deve unire. Diversamente ci si sconterà, molti non rispetteranno il ruolo che compete loro. E ci rimetteranno solo le famiglie e i ragazzi».

Domani mattina, 3 luglio, dovrebbe andare in scena l’incontro fra l’amministrazione e i dirigenti scolastici (ma potrebbe essere posticipato a lunedì prossimo). Stasera, invece, il sindaco Bacci incontra una rappresentanza dei genitori della scuola Martiri della Libertà.