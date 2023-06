Cucine Lube inaugura il nuovo Store a Jesi – VIDEO 

Lo showroom ha aperto i battenti in via don Rettaroli, su 300 metri quadrati di esposizione: modelli nuovi e per tutte le esigenze

JESI – Il Gruppo Lube investe sul territorio di Jesi e inaugura un nuovo e moderno store in via don Rettaroli, 21. Un taglio del nastro che rappresenta l’inizio di una serie di investimenti che il colosso delle cucine farà nella provincia di Ancona e soprattutto a Jesi. «È un territorio molto interessante, autorevole per la sua posizione baricentrica – dice Fabio Panfilo Ciarletta Titolare Store Lube Jesi – non potevamo esimerci di aprire nuovi store qui. Per questo oltre all’inaugurazione del nuovo LUBE store, proprio a Jesi nelle prossime settimane apriremo anche un punto vendita “Creo” Kitchens, l’altro brand del gruppo LUBE in versione economica, poi passeremo a Fabriano».

Il nuovo Store di 300 metri quadrati, rinnovato, presenta un layout moderno e all’avanguardia con in esposizione un’ampia gamma di modelli per soddisfare tutte le esigenze della clientela. «Jesi è una piazza molto importante per noi soprattutto per la sua posizione, è molto ben collegata direttamente anche con Roma. Ci saranno sviluppi futuri perché questo è il primo dei centri che abbiamo in programma di aprire, il secondo sarà del marchio Creo che è già in allestimento e poi un secondo store a Jesi», conferma Marco Antonini, Sales Agent Gruppo LUBE.

Fabio Panfilo Ciarletta, titolare Store Lube Jesi Marco Antonini, Sales Agent Gruppo LUBE

Immancabile nel mosaico di pezzi in esposizione, “Flavour”, la cucina raffinata e versatile che grazie alle diverse tipologie di ante e alle molteplici finiture proposte può essere interpretata seguendo stili diversi, adattandosi ad ogni esigenza abitativa e gusto. In questo modo le cucine “Flavour” cambiano aspetto a seconda dell’ambiente assumendo un mood classico o contemporaneo a seconda delle persone che la abitano e la vivono ogni giorno.

Per una clientela esigente e con un gusto più moderno, in esposizione anche i modelli “Oltre”, “Luna”, “Immagina” esposta anche nelle versioni Mathera e Wood. Sotto i riflettori “Unica”, il modello di casa Lube, funzionale, elegante, raffinato con un design d’eccezione e materiali ricercati ed ecosostenibili.

Le ante stondate nei lati verticali regalano ad Unica morbidezza e sinuosità mentre la particolarità delle diverse maniglie e dei sistemi di apertura caratterizzano le ante rendendole protagoniste mai banali dell’ambiente cucina. Per chi preferisce uno stile più contemporaneo ma sempre funzionale troverà i modelli dal gusto più classico come “Agnese” e “Veronica”.

Antonella Torres Garcia, Resp. Vendite Store Lube Jesi

Nel Lube Store Jesi il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy. Un valore aggiunto questo, all’interno di uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni. «Lo showroom di Jesi si presenta molto elegante e la clientela troverà molta competenza – aggiunge Antonella Torres Garcia, Resp. Vendite Store Lube Jesi – inoltre, qui a Jesi i nostri clienti potranno trovare il modello di punta di Lube cucine, il modello “Immagina”, versatile, per tutte le tasche, per i giovani e le coppie più strutturate, che soddisfa tutti i bisogni».