Un programma ricco di iniziative dei Centri per le Famiglie a Fabriano, Sassoferrato e Cerreto D’Esi

FABRIANO – A novembre, non si fermano le attività dei Centri per Famiglie dell’Ambito Territoriale Sociale 10. A Fabriano le attività del Centro si svolgono in Via Petrarca 39: si inizia domani, 7 novembre, con lo Spazio 0-3, un momento pensato per i piccolissimi e per chi vive con loro, in cui giocare e approfondire dubbi e domande. Mercoledì 8, per la fascia 03-10 si è svolto il laboratorio “Luci e Colori d’Autunno”, mentre venerdì 10 per la fascia 03-05 è prevista l’attività “Yoga con gli animali del bosco”, tra relax, divertimento e natura. Martedì 14, sarà il momento di “Storie di incontri sorprendenti”, letture ad alta voce con le volontarie di Nati per Leggere, e martedì 15 dei giochi da tavolo: il 21 novembre tornerà lo Yoga con gli animali del bosco questa volta per i più grandi (06-10 anni), e martedì 28 le “Sculture di Carta” con l’associazione Bagatto Percorsi Creativi. Prenotazioni su centrifamiglie.ambito10@gmail.com.

Le attività

Anche a Cerreto D’Esi, dopo l’esordio odierno con “Luci e Colori d’Autunno”, il 13 novembre per i bambini di fascia 03-10 si svolgerà “Un Pomeriggio con Peter Coniglio”, laboratorio di origami ispirato alle opere di Beatrix Potter. Il 16 novembre, data speciale di giovedì, con un Laboratorio di Scenografia promosso dal Teatro Pirata (età indicata, 06-10 anni, ore 15.00-19.00). Il 20 novembre, momento giochi da tavola, mentre il 27 si chiuderà il mese con lo Spazio 0-3. Prenotazioni su centrofam.cerreto@gmail.com. A Sassoferrato, mercoledì 08 primo Laboratorio di Scenografia con il Teatro Pirata (ore 15.00-19.00), a cui seguiranno il 15 novembre lo Spazio 0-3, il 22 le Lezioni di Pittura con Simona Barbaresi e il 29 novembre “Prima c’erano i dinosauri”, laboratorio creativo 03-06 anni ispirato a una storia di Jack Tessaro. Per iscrizioni: 340-5360951.

«Sicuramente c’è stata una grande affluenza, la popolazione ha bisogno di spazi aggregativi: alcune famiglie vengono al centro da quando i figli erano molto piccoli, e le attività sono accolte con entusiasmo, anche i Comuni ci aiutano molto a pubblicizzare questi spazi di aggregazione, dove genitori e nonni possano confrontarsi tra loro e passare un tempo di qualità con i propri figli e nipoti», commenta Anna Maria Cirolla, educatrice per i Centri di Fabriano e Cerreto. «Oltre alle attività che prevedono la presenza di adulti e bambini insieme, stiamo organizzando spazi di confronto con figure esperte come psicologi e pedagogisti per poter fornire alle famiglie degli strumenti che siano utili nella relazione con i propri bambini e bambine. La missione dei centri per le famiglie è quella di essere a sostegno delle famiglie del territorio, tutte le famiglie senza discriminazioni e distinzioni; per questo le attività sono gratuite».