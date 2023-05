Progetto Janus: tante le iniziative a Fabriano, Cerreto D’Esi e Serra San Quirico

Manifestazioni che avranno tutte uno scopo solidale e in programma per poter accogliere e interessare moltissime persone di diverse fasce d'età

FABRIANO – Tanti eventi per tutte le età, con uno scopo solidale: il palinsesto di iniziative promosso dalle associazioni locali nell’ambito di JANUS, il progetto di welfare territoriale lanciato da Ambito 10 e Fondazione Cariverona, si arricchisce di numerosi altri appuntamenti, grazie al bando promosso lo scorso febbraio per sostenere iniziative di aggregazione e inclusione. Domani, 21 maggio, tre eventi che coinvolgeranno Fabriano, Cerreto D’Esi e Serra San Quirico. JANUS è l’innovativa rete tra soggetti pubblici e Terzo Settore, sostenuta da Fondazione Cariverona, che permette di accedere a numerosi servizi di assistenza e sostegno rivolti a persone in difficoltà e in condizioni di disagio sociale, anziani e disabili, con un semplice click. Un’app permette infatti di selezionare il servizio necessario e inviare una richiesta di intervento, che sarà presa in carico dall’Ambito Sociale Territoriale e dalle associazioni partner (4 maggio 2008, AVULSS Fabriano, Associazione Alzheimer Marche Onlus, Associazione Un Battito di Ali Onlus, Associazione Attivamente Alzheimer Fabriano, AUSER Fabriano, Caritas Fabriano Matelica).

Il programma

Il 21 maggio, Attivamente Alzheimer Fabriano ODV vi aspetta all’Oratorio della Carità di Fabriano, dalle 17 per ascoltare e festeggiare il 20° anno dalla fondazione del Coro Città Gentile. Accompagneranno al pianoforte Mirella Dirminti e Associazione Akademia , coro di voci bianche accompagnato al pianoforte da Paola Taticchi. Alle ore 19, appuntamento con il Gruppo Scout Fabriano 1 al Centro Sociale Città Gentile per degustare insieme i piatti della nostra regione. È gradita la conferma di partecipazione (chiamare Cinzia 3273296474). Sempre il 21 maggio a Serra San Quirico, alle ore 15.30, appuntamento con “dipingiamo insieme”, a cura di InArte: l’associazione offrirà un evento per bambini, famiglie e anziani, che si terrà durante la Sagra del Calcione, presso il Giardino Santa Lucia. Infine, a Cerreto D’Esi, tornerà per il secondo anno il Pranzo Multietnico dell’associazione “4 maggio 2008”: tante ricette da paesi di tutto il mondo, per conoscere da vicino le comunità che vivono il nostro territorio. Appuntamento alle 12.30 alla Sala Parrocchiale, alle 13.00 inizierà la degustazione gratuita a buffet: alle 15.00, seguirà un momento conviviale con le comunità, per conoscersi e stare insieme. Alle 18.00, gran finale, con la distribuzione del libro di ricette “Se non c’è nonna, chi cucina?”. Obbligatoria prenotazione al 334 3106719.