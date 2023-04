Progetto Janus: ecco gli eventi di comunità promossi con il sostegno dell’Ambito Territoriale Sociale 10 di Fabriano

FABRIANO – Ai blocchi di partenza gli eventi di comunità promossi con il sostegno dell’Ambito Territoriale Sociale 10 di Fabriano, nell’ambito del Progetto Janus: l’Ambito ha infatti lanciato tempo fa un bando con cui promuovere occasioni pubbliche di incontro e festa, attivate dalle comunità territoriali.

Una nuova linea di attività per il progetto di welfare territoriale sostenuta da Fondazione Cariverona e operativo nei Comuni di Cerreto D’Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico. Obiettivo dei tanti eventi che si svolgeranno nel territorio nei prossimi mesi, animare e rinsaldare i legami di comunità e coinvolgere le famiglie a rischio marginalità: al bando hanno risposto 11 reti, con il coinvolgimento di 25 soggetti del Terzo settore, enti religiosi e aggregazioni della società civile, affiancati da molti altri organismi pubblici e privati. Un grande risultato di attivazione delle risorse del territorio, proposte che partono dal basso e costruiscono reti e solidarietà: le attività si stanno sviluppando tutti e 5 i Comuni dell’Ats 10, e prevedono, tra marzo e maggio 2023, laboratori, visite guidate ed escursioni, feste ed altri eventi di aggregazione per potenziare la coesione sociale e contribuire alla inclusione di fasce della popolazione marginali rispetto alla partecipazione alla vita delle comunità.

Le iniziative

Già partite verso la fine di marzo le prime iniziative: “Lo Spirito e la Terra” ha organizzato una passeggiata alla scoperta delle erbe aromatiche del territorio, mentre l’associazione Alzheimer Marche e la Parrocchia San Pietro Apostolo hanno promosso a Sassoferrato un laboratorio intergenerazionale per scoprire la storia della città e altri momenti conviviali. Il prossimo appuntamento in programma si svolgerà a Cerreto D’Esi l’11 aprile, in occasione della Festa del Patrono e della Madonna del Rosario: in piazza Marconi, a partire dalle 14.30 si troveranno il mercatino dei piccoli espositori, una caccia all’uovo, spettacoli artistici e e intrattenimento con Lando e Dino. Per unire e condividere, ci saranno un momento di “Musica delle Feste”, con le musiche delle etnie che abitano in città, curato dai giovani animatori Proloco, e un Talk Show con i nonni in collaborazione con gli allievi della Scuola Musicale. L’evento è promosso dalla ProLoco Cerreto D’Esi in collaborazione con AVIS e San Vincenzo de’ Paoli.



«L’ambizione è sempre promuovere la resilienza del territorio, la capacità di sostenere gli urti senza spezzarsi, di rispondere positivamente a cambiamenti indesiderati, o addirittura farne un trampolino verso un nuovo e migliore equilibrio: attraverso la rete Janus si può accedere a numerosi servizi di assistenza e sostegno rivolti a persone in difficoltà e in condizioni di disagio sociale, anziani e disabili, con un semplice click. Un’app permette infatti di selezionare il servizio necessario e inviare una richiesta di intervento, che sarà presa in carico dall’Ambito Sociale Territoriale e dalle associazioni partner (4 maggio 2008, AVulss Fabriano, Associazione Alzheimer Marche Onlus, Associazione Un Battito di Ali Onlus, Associazione Attivamente Alzheimer Fabriano, Auser Fabriano, Caritas Fabriano Matelica). L’App Janus è disponibile gratuitamente sugli store Android e, per gli utenti Apple, sul sito janus-ats10.net: un modo molto semplice di chiedere aiuto e accedere a tanti servizi, ricevendo rapidamente assistenza», concludono gli organizzatori.