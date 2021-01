JESI – Al via la campagna di tesseramento 2021! E quest’anno, ai tesserati regaleremo un miracolo dell’ingegneria cartacea: la fontana dei leoni! Così potrete dire anche voi: #lamettodovecavolomipare. Tanto state a casa, almeno vi divertite!». È l’appello che la Pro Loco Jesi rivolge ai cittadini, invitandoli ad associarsi al sodalizio di promozione territoriale. Per convincere gli indecisi, abbina anche un gadget speciale: il monumento, rigorosamente di carta e in miniatura, al centro del dibattito locale.

«Abbiamo preso spunto da una delle situazioni più “calde” in città per far parlare della Pro Loco, con l’obiettivo di far capire che non siamo un’associazione che si limita alla sagra o all’improvvisata, bensì un sodalizio aperto che ha idee, che è in grado di portare innovazione – spiega il presidente Alessandro Tesei -. C’è spazio per la creatività, insomma, per la fantasia, a beneficio del territorio. Lo scopo è proprio questo: promuovere Jesi. Non ci interessa prendere una posizione in merito allo spostamento del monumento. Molto più semplicemente, dissacriamo e giochiamo con la vicenda, anche per alleggerirla e riportarla a una dimensione più ludica e goliardica».

Sono già arrivati alcuni video, pubblicati dalla Pro Loco stessa, con la fontana di carta posizionata nei punti più disparati. «Oltre al kit speciale – specifica Tesei -, i tesserati possono avvalersi di sconti e agevolazioni in tutta Italia, essendo la Pro Loco collegata a varie realtà molto interessanti da scoprire».