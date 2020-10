Quattro i casi riscontrati ma per uno si è in attesa di conferma. Due le classi in isolamento, oltre ai docenti e ad alcuni collaboratori scolastici dell'istituto comprensivo Federico II

JESI – Ancora casi di positività al Covid-19 nella scuola jesina, questa volta in quella dell’obbligo: quattro i tamponi positivi riscontrati nell’ambito dell’istituto comprensivo Federico II, di cui due alla primaria “Garibaldi” e due alla scuola dell’infanzia “La Giraffa”, anche se per uno dei quattro casi si è in attesa di conferma.

Due al momento- quella direttamente coinvolte- le classi in quarantena, oltre ai docenti e ad alcuni collaboratori scolastici. Spiega il dirigente Massimo Fabrizi: «Tutti sono stati sottoposti a tampone, che dovranno ripetere prima della fine dell’isolamento, il 20 ottobre, e del ritorno a scuola. Stiamo valutando se sarà necessario estendere la didattica a distanza anche ad altre classi». I plessi saranno sanificati. In due dei casi si tratta di asintomatici mentre in altri due erano presenti dei sintomi che avevano consigliato di sottoporre i piccoli a tampone.

In precedenza casi di positività, con relative quarantene e ritorno alla didattica a distanza (causa l’indisponibilità di docenti e personale), si erano verificati al Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” lo scorso 21 settembre e il 3 ottobre all’IIS “Galilei”. In tutte e due le situazioni si era trattato di soggetti asintomatici.