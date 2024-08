Porto San Giorgio, si finge sponsor di un torneo di basket ma si fa dare mille euro: denunciato per truffa 40enne di Jesi

PORTO SAN GIORGIO – Nei giorni scorsi, a Porto San Giorgio , i militari della locale Stazione Carabinieri, al termine di indagini avviate a seguito di denuncia formalizzata da una residente, responsabile di una società di basket, hanno identificato e denunciato per truffa un 40enne di Jesi.

L’uomo si era presentato presso la società sportiva fingendosi figlio di un facoltoso imprenditore, disposto a finanziare l’organizzazione di un torneo di basket. Dopo aver carpito la buona fede della responsabile dell’organizzazione sportiva, le ha dapprima raccontato di aver subito il furto del portafoglio e, necessitando di liquidità, le ha poi chiesto la somma di mille euro, facendole credere che glieli avrebbe restituiti una volta recuperato il portafogli. La donna ha consegnato in prima battuta 500 euro in contanti, concordando in quella serata un incontro per la restante parte. All’incontro avvenuto all’interno di un locale pubblico, si sono presentati anche i Carabinieri, che dopo aver assistito alla consegna del denaro hanno poi proceduto all’identificazione e successiva denuncia dell’individuo. L’uomo è stato denunciato all’autorità competente per il reato di truffa e, la somma recuperata, è stata restituita alla proprietaria. È sempre importante tenere a mente alcuni consigli forniti dall’Arma per evitare di restare vittime di tali odiosi reati:

diffidare da acquisti o proposte molto convenienti e facili guadagni: spesso si tratta di truffe o di merce rubata;

non partecipare a lotterie non autorizzate e non acquistare prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d’arte o di antiquariato se non si è certi della provenienza;

non accettare in pagamento assegni bancari da persone sconosciute.

Sul sito istituzionale dei Carabinieri gli altri utili consigli consultabili al link: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/internet