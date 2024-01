Portare sorrisi, a Jesi il corso di clownterapia della VIP Clown Vallesina ODV

JESI – Anche a Jesi e nella Vallesina ospedali ed RSA sono allietati dalla terapia del sorriso.



Dal 2010 l’associazione di clownterapia VIP Clown ODV è attiva nel territorio ed è possibile seguire l’esempio del celeberrimo Patch Adams diventando un clown sociale; sono infatti aperte le iscrizioni al corso base del 26/27/28 gennaio 2024 per entrare a far parte dell’associazione!



L’associazione fa parte di VIP ViviamoInPositivo ITALIA ODV, la più grande federazione di clownterapia nazionale composta esclusivamente di volontari, che conta oltre 4500 clowns in tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.



VIP è l’acronimo di Viviamo In Positivo: l’obiettivo della federazione è infatti quello di portare – “armati” di naso rosso, camice colorato e tanta allegria – la Gioia e il Sorriso laddove regnano degli stati di tristezza o di sofferenza nei bambini ed adulti in Italia e nel Mondo.



I Volontari di VIP Clown Vallesina ODV portano sorrisi all’Ospedale Carlo Urbani di Jesi; nelle case di riposo di Jesi, Cupramontana, Montecarotto, San Marcello, Santa Maria Nuova, Falconara; nelle scuole primarie e secondarie, organizzando progetti ludico/educativi per promuovere i valori su cui si fonda la Federazione.



I volontari dell’Associazione Vip Clown Vallesina ODV, che operano in forma assolutamente gratuita, ricevono una formazione continua su: igiene, comportamento ospedaliero, psicologia, crescita personale, comunicazione, oltre che tecniche di clownerie, al fine di poter intrattenere e favorire momenti di svago e allegria.

Nelle scorse settimane sono state organizzate delle formazioni aperte per far conoscere meglio cosa fanno i clown di corsia e nei prossimi giorni verranno fissate nuove date.

Se vuoi portare leggerezza e sorrisi nella tua vita e in quella degli altri, questa è un’opportunità da cogliere al volo!

Per maggiori informazioni:

http://www.clownterapia-jesi.it/diventa-uno-di-noi/

https://www.facebook.com/VipClownVallesinaOdV/

https://www.instagram.com/vip_clownvallesina_odv/