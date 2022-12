Trova un portafogli smarrito e lo “ripulisce” del denaro: denunciato per furto

STAFFOLO – Trova a terra un portafogli smarrito da qualcuno e invece di riconsegnarlo magari alla Polizia locale o ai Carabinieri se non al proprietario stesso, pensa di fare la “furbata” e intascare il denaro che c’era dentro. Per poi gettarlo via di nuovo. Ma l’inciviltà è stata punita, perché quando il proprietario del portafogli – che nel frattempo ne aveva denunciato lo smarrimento – andando a ripercorrere la strada fatta è riuscito a ritrovarlo, nel controllare che era vuoto del denaro, ha allertato i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Staffolo che a seguito di una indagine velocissima e mirata, sono riusciti a risalire a chi aveva ritrovato poco prima il portafogli e lo aveva ripulito.

Si tratta di un 57enne residente in provincia di Ancona, che è stato dunque denunciato per furto. A inchiodarlo alle sue responsabilità, la somma di denaro (85 euro) corrispondente a quella che era contenuta nel portafogli smarrito e l’inusuale posto dove i carabinieri l’hanno rinvenuta: l’uomo l’aveva nascosta in una delle scarpe. Pertanto, la somma di denaro è stata restituita alla parte offesa. E per il “furbastro” (o almeno, lui pensava di esserlo) è scattata la denuncia. I servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi continueranno incessanti specie durante le imminenti festività con una raddoppiata presenza delle pattuglie sul territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Jesi.