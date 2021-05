Popolazione in diminuzione in Vallesina. Ad eccezione di Jesi, Monsano, Monte Roberto Castelbellino

JESI – Sono circa 106 mila gli abitanti dei 21 Comuni della Vallesina ricadenti nell’Ambito Territoriale Sociale IX. Un’area di 679 chilometri quadrati, con una densità di popolazione pari a 158 abitanti per kmq. La densità regionale è di 163 abitanti per kmq, in Italia la densità ammonta a 200 abitanti per Kmq. Ci si riferisce a Jesi, Apiro, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Filottrano, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Morro d’Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, Poggio San Vicino, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo.

«Pur registrando complessivamente un aumento tra il 1991 ed il 2020, la popolazione residente ha subito un periodo di crescita importante nel decennio 2001/2011, per poi continuare a crescere molto più lentamente fino al 2013 – si legge nel Profilo di Comunità dell’Asp 9 -. Negli anni successivi la popolazione residente inizia a diminuire in maniera graduale ma costante per attestarsi intorno alle 105.000 unità. Sul totale di 45.667 famiglie presenti sul territorio dell’Ambito IX, il 26% sono composte da una sola persona non in coabitazione. Le famiglie con numero di componenti pari a 2 costituiscono il 28,5%; solo il 1,7% delle famiglie sono composte da 6 o più componenti. 25

I dati riportati sono stati estratti dal Piano Comunitario di Salute del Distretto di Jesi, dal sito dell’ISTAT e dai dati elaborati dalla Regione Marche. In particolare verranno messi a confronto i dati relativi al 2008 con quelli relativi al 2020, anche attraverso l’utilizzo di indicatori che permettono di avere un quadro d’insieme sulla situazione della popolazione.

«Dal confronto tra la popolazione residente al 01.01.2008 e quella residente al 01.01.2020 emerge un sostanziale calo della popolazione, con significative eccezioni per alcune realtà che hanno registrato aumenti. I Comuni interessati dalla crescita della popolazione sono Castelbellino (+705), Jesi (+378) Monsano (+ 209), Monte Roberto (+ 153). L’aumento della popolazione interessa Comuni limitrofi a Jesi e ha interessato soprattutto le frazioni sviluppatesi lungo l’asse viario principale. Tra i motivi dello sviluppo di queste zone rientra anche il minor costo delle case che ha attirato famiglie. L’indice di vecchiaia (numero di anziani presenti in una popolazione ogni 100 giovani) che permette di valutare il livello di invecchiamento degli abitanti di un territorio, evidenzia come la popolazione si sia complessivamente invecchiata, con differenze molto sensibili da Comune a Comune: da un indice aumentato di +119,3 nel Comune di Poggio San Vicino ad una diminuzione dello stesso di – 12,6 nel Comune di Poggio San Marcello. Il valore complessivo colloca il territorio comunque al di sotto del valore regionale pur confermando il trend in crescita della popolazione anziana».

La distribuzione per fasce di età della popolazione, si specifica ancora, «sottolinea il progressivo invecchiamento e l’assottigliarsi della popolazione attiva (15-64 anni) sulla quale grava la popolazione più giovane (0-14 anni) e quella più anziana (65+ anni). L’età media della popolazione residente nell’Ambito Territoriale Sociale IX è passata da 44,09 anni nel 2008 a 46,7 nel 2018, con aumento di 2,6 anni. Il dato è superiore all’aumento regionale (+1,9) e a quello nazionale (+ 2,2), confermando complessivamente il trend complessivo di invecchiamento progressivo della popolazione».