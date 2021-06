Jesi, pompe di raffreddamento contro i malori al centro vaccinale di via Zannoni

JESI – Raffica di malori al centro vaccinale jesino di via Zannoni: in arrivo la soluzione per operatori e aspiranti vaccinati. Come annunciato già ieri, l’assessore alla sanità del Comune Maria Luisa Quaglieri si è recata al centro vaccinale allestito presso la palestra Zannoni. Con lei, per verificare di persona la situazione e le possibili soluzioni da adottare, anche il direttore del Distretto sanitario dottor Corrado Ceci con la dottoressa Federica Scaccia e altri medici responsabili della campagna vaccinale. Dopo oltre un’ora di sopralluogo, l’assessore Quaglieri ha deciso di intervenire con l’installazione di pompe di raffreddamento per rendere l’ambiente più vivibile, sia per gli operatori che per la cittadinanza. L’intervento dovrebbe essere eseguito a giorni, con l’obiettivo di risolvere al meglio una situazione che stava creando non pochi problemi alla campagna vaccinale in atto. Nei giorni scorsi infatti, a causa della forte ondata di calore e afa, si erano registrati numerosi malori anche di ragazzi molto giovani. Una situazione esasperata tanto che gli operatori avevano chiesto aiuto e lanciato l’allarme, affinché dal Comune ci fosse un intervento urgente.

Oggi l’assessore Quaglieri ha raccolto l’input degli operatori e dopo aver verificato le condizioni della palestra, ha fatto il punto con gli altri responsabili della campagna vaccinazione della Asur per trovare una soluzione.