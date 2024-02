Poliziotti di Fabriano in trasferta per il progetto rivolto agli studenti del territorio

FABRIANO – Nell’ambito della iniziativa promossa da alcuni anni tra il questore di Ancona Cesare Capocasa e dal Provveditore agli Studi della Provincia di Ancona “Educhiamo insieme alla legalità”, si è concluso il ciclo di quattro conferenze presso l’Istituto Comprensivo “Don Mauro Costantini” di Serra San Quirico – Plesso di Angeli di Rosora tenute dal dirigente del Commissariato di Fabriano, Angelo Sebastianelli, coadiuvato dall’Ispettore della Squadra Volante Andrea Gentilucci e dal Sovrintendente di Polizia Scientifica Paolo Contardo. Il progetto formativo 2023-2024, denominato “Io sono, tu sei, noi siamo…Stato” ha visto un’attenta partecipazione degli studenti della secondaria di primo grado, ben coordinati dalle Professoresse del Plesso scolastico.

Il progetto

«Sempre rispondendo alle esigenze di conoscenza e formazione segnalate dal corpo docente, le conferenze si sono concentrate in particolar modo, quest’anno, sull’uso consapevole del web, sulla tutela della privacy in internet e sui social e ai profili di sicurezza stradale legati all’uso di alcolici e droghe», fanno sapere dal commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano al termine del ciclo di incontri proposto nell’ambito del progetto: “Io sono, tu sei, noi siamo…Stato”.

Durante gli incontri sono stati proposti audiovisivi e slide in modo tale da mantenere sempre alta l’attenzione degli studenti, i quali, con grande partecipazione, hanno sollecitato spiegazioni e proposte domande utili per rendere sempre più concreta la conferenza, arrivando anche a raccontare proprie esperienze e/o di loro amici e conoscenti. «Tutto ciò è servito per instaurare un clima di produttiva interazione, contribuendo ad alimentare il senso vero di una “rete” che unendo famiglia, scuola e la Polizia di Stato stimolino nei giovani il senso civico, il rispetto della legalità e l’attenzione per i pericoli che possono incontrare durante il loro percorso di crescita», si conclude la nota diffusa dal commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano.