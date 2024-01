Polizia locale di Jesi: 299 gli incidenti stradali nel 2023, uno mortale

JESI – Un anno di controlli da parte della polizia locale di Jesi. Per quanto riguarda gli incidenti stradali rilevati sono stati complessivamente 299 di cui 205 con danni ai mezzi e 93 con feriti, uno con esito mortale. Sono stati poi 75.137 i Km percorsi sul territorio, 91 i veicoli rimossi e 127 i mezzi sequestrati. Ecco i dati nel dettaglio e per le diverse aree di competenza.

Controlli edilizi

Il settore nel corso dell’anno 2023 ha svolto 67 sopralluoghi che hanno riguardato oltre al settore edilizio anche le occupazioni del suolo pubblico a vario titolo nonché la verifica del rispetto delle ordinanze e regolamenti comunali in materia. Detti sopralluoghi hanno comportato l’emissione di 12 verbali amministrativi e 8 di natura penale con conseguente deferimento alla Procura della Repubblica dei responsabili dell’abuso. La U.O. ha curato anche l’emissione di 64 ordinanze ingiunzione.

Controlli ambientali

Sono stati 450 i sopralluoghi complessivi in materia ambientale (Aria Rifiuti Rumori), che hanno comportato 176 sanzioni per il non corretto conferimento in materia di rifiuti e deferimenti per emissioni odorigene moleste;

150 sopralluoghi per la verifica del rispetto dei regolamenti comunali, da cui sono scaturite 45 sanzioni amministrative; 160 sopralluoghi per il rispetto del benessere animale, compresi allevamenti, con 88 sanzioni amministrative accertate, oltre a 2 denunce per maltrattamento di animali e abbandono di cuccioli. A seguito dell’attività di controllo è stata eseguita un’ordinanza a carico della proprietaria di un cane per episodi di morsicatura. Dieci i controlli nell’ambito di occupazioni abusive, elevando 4 sanzioni amministrative.

Controlli anche in materia di amianto e rispetto delle prescrizioni.

Nel corso dell’attività, è stata portata a termine una indagine per truffa nella vendita di un cellulare, deferendo all’autorità giudiziaria il colpevole. Inoltre una denuncia a carico di ignoti per il danneggiamento di alberature comunali; e un deferimento all’A.G. per il porto di proiettile di pistola, con conseguente perquisizione domiciliare.

Controlli commerciali

I controlli delle attività commerciali, riferiti anche a fiere e mercati stagionali sono stati 47. Le pratiche relative a vendite straordinarie sono state 32. Le operazioni di spunta nei mercati sono state 256.

Controlli per verifica dei criteri di sorvegliabilità dei locali di pubblico esercizio 14; i sopralluoghi per la verifica del rispetto dei Regolamenti comunali sono stati 10.

Complessivamente sono stati emessi n83 verbali di violazione amministrativa di varia natura.

Controlli Anagrafici

Gli accertamenti anagrafici per la verifica della residenza, su richiesta dell’Ufficio Anagrafe ed altri Enti sono state complessivamente 2912.

Le notifiche effettuate per attività Giudiziaria sono state 668 e sono stati effettuati 30 accertamenti richiesti dai Servizi sociali ed altri uffici.

Attività del Comando

Attività Amministrativa

Sono stati rilasciati 29 Nulla Osta per manifestazioni: sportive, religiose e civili.

Sono stati emessi 86 Decreti di liquidazione, 23 Decreti e Determinazioni del Dirigente e 2 Decreti Sindacali.

Le ordinanze predisposte per le modifiche temporanee alla circolazione stradale sono state 435.

Le autorizzazioni rilasciate per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per lavori sono state 400, mentre per i Dehors sono state 35 e le autorizzazioni per manifestazioni 149.

Inoltre sono state rilasciate 28 autorizzazioni per trasporti eccezionali.

Unità Centrale Radio operativa

Gli oggetti rinvenuti e riconsegnati presso Ufficio di P.L. sono stati 45 di cui 10 restituiti ai legittimi proprietari.

Sono state accertate 3775 sanzioni per passaggi irregolari tramite varchi elettronici; trasmesse n63 richieste per il recupero di cani e gatti abbandonati.

Emesse 119 Ordinanze per TSO, 5 per ASO e 3 per abbandono di minori.

Pervenute e gestite 6900 segnalazioni telefoniche, che hanno dato seguito ad interventi sul territorio.

La Polizia Locale ha accertato complessivamente 11581 infrazioni al Codice della Strada e 220 violazioni amministrative (diverse dal CdS). Le violazioni accertate e che hanno determinato la decurtazione dei punti sulla patente di guida (omesso uso di cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida,..) sono state 564 per un totale di 2470 punti decurtati.

Le violazioni accertate per mancata copertura assicurativa sono state 101, con conseguente sequestro e per mancata revisione 298, per un totale di 399 verbali di contestazione.

Sono stati presentati e gestiti ricorsi riguardanti 52 verbali, di cui 9 di competenza del Giudice di Pace e 43 del Prefetto.

U.O. Radiomobile – Viabilità / Infortunistica stradale

Gli incidenti stradali rilevati sono stati complessivamente 299 di cui 205 con danni ai mezzi e 93 con feriti e uno con esito mortale. Incidenti con conducenti in stato di ebrezza alcoolica 2; incidenti in cui è stata accertata la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti 1. Una querela tra coinvolti in incidenti stradali trasmessa.

Segnalazioni a seguito di incidenti stradali con feriti alla Motorizzazione ed alla Prefettura 90 ed inoltre sono state trasmesse 3 segnalazioni per la revisione della patente alla MCTC;

Rilascio atti incidenti Autorità Giudiziaria, Compagnie Assicurazione, INAIL, INPS e Diretti Interessati 190;

Trasmesse complessive 47 notizie di reato di cui:

n. 3 relative alle lesioni stradali per guida in stato di alterazione da uso di bevande alcooliche o altre sostanze;

n. 44 a seguito di attività di P.G. di iniziativa.

Sono stati 75137 i Km percorsi per il controllo del territorio. Sono stati rimossi 91 veicoli inerenti le soste irregolari;

Posti in stato di fermo 28 veicoli e 127 sotto sequestro;

Le carte di circolazione e le patenti ritirate sono state complessivamente 63.

Interventi di varia natura inerenti anche il patrimonio comunale 201.