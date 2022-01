Jesi, Polizia Locale: encomi e numeri nel giorno del patrono San Sebastiano

JESI – Encomio solenne a Chiara Nopali, Michele Zannini, Alessandro Giangiacomi, «Per avere, in data 16 novembre 2021, dimostrando senso del dovere e spiccate capacità professionali, prestato i soccorsi a due donne, rimaste intrappolate nella loro vettura, in occasione dell’allagamento di un sottopassaggio. Il tempestivo intervento degli agenti consentiva di estrarre le signore dall’autovettura, oramai sommersa dall’acqua. Una delle due coinvolte, con un arto immobilizzato, veniva presa in braccio dagli operanti e condotta in un luogo sicuro». Encomio a Valentino Donzelli, Gabriele Staffolani, Francesco Verdolini, Michele Carofiglio, Fulvio Fornich, Raffaella Stefanelli, «Per aver, in data 6 ottobre 2021, dimostrando senso del dovere e spiccate capacità professionali, prestato i soccorsi ad una donna che, dopo essersi chiusa in un appartamento, si era gravemente ferita dopo aver compiuto gesti autolesionistici. Il tempestivo intervento degli agenti consentiva di salvare la giovane, ormai esanime». Riconoscimenti consegnati oggi 20 gennaio, giorno di San Sebastiano patrono della Polizia locale, dal sindaco Massimo Bacci e dal comandante Giovanni Dongiovanni.

Chiara Nopali, Michele Zannini, Alessandro Giangiacomi

È stata l’occasione per dare notizia dei dati dell’attività 2021 della Polizia Locale. Al 31 dicembre, il Corpo contava 30 unità: un Comandante/Dirigente, un Vice Comandante, 6 Commissari, 22 Agenti, un Impiegato amministrativo, 2 Esecutori amministrativi.

Controlli edilizi

Ventotto i sopralluoghi per controlli edilizi, con emissione di 9 verbali amministrativi e 6 comunicazioni alla Procura.

Controlli ambientali

Il controllo per il rispetto del “Benessere animale” ha impegnato il personale per 104 sopralluoghi che ha dato luogo all’accertamento di 72 verbali di natura amministrativa. Le attività di polizia connesse alla lotta ecologica integrata al fine di contenere lo sviluppo delle popolazioni di piccioni urbanizzati e cattura, con riferimento presso l’I.Z.S. nel territorio comunale, si sono concretizzate in 53 sopralluoghi ed hanno consentito di accertare 21 violazioni amministrative. Le attività di tutela ambientale sono state molteplici, quelle inerenti al corretto smaltimento dei rifiuti hanno richiesto l’esecuzione di 131 sopralluoghi ed hanno consentito di accertare 28 violazioni. Le azioni di contrasto all’inquinamento dell’aria sono state oggetto di 4 sopralluoghi, hanno portato all’emissione di 4 verbali amministrativi e 3 comunicazioni di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria. Le verifiche acustiche sono state .4 al termine delle quali sono state accertate 4 violazioni. Inoltre, sono stati eseguiti ulteriori 11 sopralluoghi, accertate ulteriori 2 sanzioni amministrative, emesse 3 diffide, e prodotte 2 ulteriori comunicazioni di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria.

Valentino Donzelli, Gabriele Staffolani, Francesco Verdolini, Michele Carofiglio, Fulvio Fornich, Raffaella Stefanelli

Controlli commerciali

Trentuno le violazioni accertate.

Controlli Anagrafici

Gli accertamenti anagrafici per la verifica della residenza, su richiesta dell’Ufficio Anagrafe ed altri Enti sono state complessivamente 2634. Le notifiche effettuate per attività Giudiziaria sono state 404. Gli accertamenti richiesti dai servizi sociali, dalla Questura e dalla Prefettura sono stati 50

La Centrale Operativa ha ricevuto e gestito 1300 segnalazioni. Le infrazioni accertate attraverso strumentazioni automatiche sono state:

– n. 3268 per accesso non autorizzato in Z.T.L. 3268 (al 30/11/2021 );

– n. 1371 infrazioni accertate per passaggio con luce semaforica accesa;

– n. 896 per omessa comunicazione dei dati del conducente;

Procedure di sequestro e fermo amministrativo:

– veicoli sottoposti a sequestro amministrativo sono stati n.118,

– veicoli confiscati n7

– trasferimenti coattivi per l’esecuzione delle confische 11;

– veicoli alienati per mancata assunzione custodia 2;

– Veicoli sottoposti a fermo amministrativo 31;

Documenti ritirati:

– Carte di circolazione ritirate ed inviate alla M.T.C.12;

– Patenti di guida ritirate ed inviate alla Prefettura 25;

Oggetti smarriti:

– Pubblicati avvisi di oggetti rinvenuti:20;

– Portafogli contenenti documenti, restituiti ai proprietari 40;

– Documenti rinvenuti che non è stato possibile restituire (perché già sporta denuncia di smarrimento) 30;

– Targhe di veicoli restituite 6;

– 60 chiavi rinvenute sul territorio;

-La Polizia Locale ha accertato complessivamente 14427 infrazioni al Codice della Strada e n. 367 violazioni amministrative (diverse dal CdS). Fra le prime, 261 e 94 quelle per veicoli circolanti con revisione scaduta o senza assicurazione; 27 e 29 per guida senza patente e senza cintura; 87 per guida al telefono; 2.875 quelle che hanno violato le ordinanze per la pulizia delle strade; in tutto 7.628 quelle per divieto di sosta (delle quali 2.942 ad opera degli ausiliari del traffico).

Gli incidenti stradali rilevati sono stati complessivamente 303 di cui n. 197 con danni a cose e n. 106 con feriti e n. 0 mortali.

Trasmesse complessive 18 notizie di reato di cui 14 relative alle lesioni stradali 6 per guida in stato di alterazione da uso di bevande o sostanze stupefacenti e n. 9 di altra natura e n. 2 attività di P.G. su delega dell’Autorità Giudiziaria.

Sono stati rimossi 228 veicoli per soste irregolari;

Interventi di varia natura inerenti anche al patrimonio comunale n. 135.

Gli accertamenti Covid-19 per il mancato rispetto della quarantena/isolamento sono stati 10.

Complessivamente le Comunicazioni Notizie di Reato trasmesse alla Procura della Repubblica, dai vari uffici della Polizia Locale per reati di varia natura di competenza sono state 49; le persone deferite all’A.G. sono state 32. Le attività subdelegate da altri Comandi/Corpi di Polizia sono state 7.

Gli equipaggi hanno percorso 71693 Km nelle attività di controllo del territorio.