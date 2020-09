Tour marchigiano per l'onorevole e vice presidente di Forza Italia. Tappa in Vallesina nell'azienda fondata nel 1972 da Sergio Schiavoni

JESI – Tour marchigiano per l’onorevole e vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani. E questa mattina, mercoledì 16 settembre, tappa in Vallesina a Jesi con la visita all’Imesa, azienda fondata nel 1972 e che opera nel campo delle costruzioni elettromeccaniche. Ad accogliere Tajani il fondatore Sergio Schiavoni e l’amministratore delegato Giacomo Bugaro. Con l’onorevole anche il coordinatore provinciale Forza Italia e candidato alle elezioni regionali Daniele Silvetti.

«Siamo pronti a scrivere una nuova pagina della storia di questa regione – ha detto Bugaro accogliendo gli ospiti – e uomini moderati, capaci, concreti come Daniele Silvetti saranno garanzia che il governo regionale saprà intercettare le opportunità che verranno da Bruxelles fungendo da cinghia di trasmissione con noi imprenditori che hanno bisogno di un’interlocuzione forte, continuata e bilaterale con la politica. Il tempo dei politici improvvisati sta finendo e le Marche così come l’Italia, hanno bisogno di amministratori capaci che abbiano un lavoro a cui tornare una volta conclusa l’esperienza in politica».

Da sinistra, il fondatore dell’Imesa Sergio Schiavoni e Daniele Silvetti

Per Antonio Tajani, «i marchigiani hanno la possibilità di scegliere il buon governo dopo 30 anni di centro-sinistra e, dando fiducia ai candidati di Forza Italia, professionisti e civici che si adoperano al servizio della politica e per il proprio territorio, daranno ulteriore forza ad un partito convintamente europeista, popolare, votato al “saper fare”. Lo dico con maggiore forza all’interno di questa azienda che è un’eccellenza marchigiana e un esempio di quanta capacità imprenditoriale ci sia nelle Marche«.

Da sinistra Daniele Silvetti, Giacomo Bugaro e Antonio Tajani all’Imesa

Quindi parola a Daniele Silvetti: «A Giacomo Bugaro mi lega un’amicizia ventennale e un percorso politico fatto fianco a fianco. La mia candidatura è nata dalla richiesta sua e di molti altri amici che credono nella possibilità che possa fungere da raccordo tra importanti imprese e gruppi industriali e il prossimo governo regionale se, come spero, usciremo vincitori dalle elezioni regionali del 20-21 settembre».