Notte Azzurra annullata. Binci (Pd): «Jesi città dello sport fino a un certo punto»

JESI – Notte Azzurra annullata per Covid, la decisione dell’amministrazione viene accolta con qualche perplessità fra gli oppositori. Andrea Binci ad esempio, il consigliere comunale del Pd, avanza dubbi sul fatto di aver sospeso la manifestazione delle società sportive, confermando le fiere di San Settimio.

«Jesi città dello sport fino ad un certo punto – dice Binci -. Salta anche quest’anno la notte azzurra dello sport dopo che era stato annunciato lo spostamento ai giardini pubblici con tanto di avviso per la partecipazione alle società sportive. Ma allora mi chiedo perché la notte azzurra no e le fiere di San Settimio con Tombola sì?. Se il motivo è la pandemia questo deve valere sempre. Se poi i problemi per la notte azzurra sono altri forse è bene esplicitarli».

«L’Amministrazione comunale – hanno fatto sapere dal Comune – ha effettuato una valutazione in ordine alla situazione pandemica in atto, con particolare riferimento alle recenti disposizioni normative. Le puntuali prescrizioni dirette a disciplinare lo svolgimento di attività di aggregazione, sconsigliano l’organizzazione di manifestazioni destinate a richiamare un numero molto elevato di persone, senza possibilità di preventiva prenotazione. I vincoli normativi riguardano, altresì, le modalità di allestimento degli eventi, per i quali è previsto il coinvolgimento di minori».

Dovrebbe andare in scena regolarmente invece, seppur con molte restrizioni, la fiera di San Settimio. Ci saranno meno operatori e si sta valutando l’utilizzo o meno del green pass.

Queste le vie e piazze in cui si svolgerà:

– Zona alta: Piazza Federico II, Piazza Colocci, Piazza Ghislieri, Piazza Spontini, Piazza Indipendenza, Piazza della Repubblica, tratto di Corso Matteotti;

– Zona bassa: Costa Mezzalancia, Piazza Baccio Pontelli, Via Mazzini, Piazzale Mezzogiorno, Via Rosselli, Via Imbriani, Via del Torrione, Piazzale Partigiani Via Granita, Piazzale S. Savino, Via Cascamificio, via San Marino, via Lucagnolo, Campo Boario, via XXIV Maggio, Costa del Montirozzo, via Setificio;