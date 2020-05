Poggio San Marcello, l’unico borgo in provincia di Ancona “esente” da Coronavirus

C'è un paesino nell'alta Vallesina, meno di 700 anime a circa 400 metri d'altitudine, in cui il Covid-19 non è mai arrivato. La sindaca Giuseppina Spugni: «Il merito è dei cittadini»

POGGIO SAN MARCELLO – Esiste un piccolo borgo, poco più di 600 abitanti a 385 m di altitudine, in cui il Coronavirus non è arrivato. A Poggio San Marcello, dall’inizio dell’epidemia, non vi è mai stato alcun contagiato da Covid-19. Per ora, almeno (ma si spera per sempre). È l’unico in provincia di Ancona. Sono effettivamente pochissimi i Comuni del centro-nord Italia che vantano tale primato. Una bella notizia per la sindaca Giuseppina Spugni, eletta lo scorso anno, che continua a ribadire praticamente ogni giorno ai propri concittadini l’importanza del distanziamento sociale e della prevenzione affinché sia confermato il trend anche nelle prossime settimane.

«L’amministrazione comunale e gli uffici competenti hanno adottato in maniera rigorosa le direttive imposte dal Governo e dalla Regione Marche – spiega la sindaca Spugni -. Abbiamo comunicato e continuiamo a comunicare con i nostri cittadini attraverso il sito ufficiale del Comune, la pagina Facebook della Lista “Noi per Poggio” e dopo l’attivazione del COC sono stati messi a disposizione dei cittadini i contatti telefonici necessari per garantire la giusta assistenza durante l’emergenza».

La sindaca di Poggio San Marcello, Giuseppina Spugni

Un plauso ai residenti di Poggio San Marcello, insomma. «Dalle verifiche svolte in ambito comunale è emerso che le direttive imposte in ambito nazionale sono state rispettate dai cittadini di Poggio San Marcello in maniera attenta e rigorosa – rimarca la sindaca Giuseppina Spugni -. A loro va il mio ringraziamento e quello dell’amministrazione comunale. Ringrazio anche le associazioni per le donazioni fatte all’AICU e alla Croce Rossa per fronteggiare questa difficile emergenza. Fondamentale è stata ed è la collaborazione delle forze dell’ordine, della farmacia, del panificio e del negozio di generi alimentari per affrontare con serenità l’emergenza garantendo i servizi primari».