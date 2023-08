Poggio San Marcello: “Uh – insieme d’arte per sette giorni” tra musica, teatro e arti visive

POGGIO SAN MARCELLO – Nel piccolo ma vivace comune collinare sta per accendersi una settimana di grandi eventi, che spaziano dalla musica, al teatro e le arti visive. Una settimana di cultura, dal 6 agosto al 13 agosto con tanti appuntamenti sparsi nel centro, in piazza della Madonna, al teatro e nelle botteghe degli artisti. Nata nel 2019, la rassegna “Uh-Insieme d’arte per sette giorni” è alla quinta edizione. La settimana culturale, organizzata dall’associazione “Scambio Culturale Europeo Poggio San Marcello”, dalla Proloco e dalla Compagnia Teatrale G. Bruciaferri con il patrocinio del Comune di Poggio San Marcello è diventata un appuntamento fisso nel calendario annuale del paese e attira ogni anno numerosi visitatori.

Per le Arti visive, sono in programma le esposizioni delle opere di Gianfranco (Pico) Romagnoli, Giancarlo Lepore, Catiuscia Buci, Mikos Meininger, Ulrike Kaiser, Angelo Melaranci, Benedikt Stumpf e Dafne Comuzzi. Un mix di stili: disegni, collage, stampe, dipinti e sculture, e anche l’arte sperimentale. Mostre e colloqui d’arte con il pubblico per far conoscere artisti e tecniche. Spazio anche al teatro con la Compagnia Teatrale G. Bruciaferri che reduce dal grande successo del suo ultimo spettacolo – portato in scena anche al teatro Pergolesi di Jesi – presenta in apertura la sua commedia di successo “Li ‘l bar de Vince’ non solo pe’ ‘l caffè” in vernacolo. Il pubblico si immerge nella vita di paese del secolo scorso e scopre che non è cambiato molto da allora. In programma anche letture di poesie dall’Italia (don Mariano Piccotti), dall’Argentina (Gastone Cappelloni) e dalla Germania (Johanna Peltner-Rambeck). Una serata sarà dedicata al 32° canto della Divina Commedia con gli interventi del professor Franco Musarra, Ruggero Sorci, Luca Carnevali e della professoressa Ulla Musarra Schroeder, che approfondiranno l’immagine del grande poeta. Nel fitto calendario di iniziative trova spazio anche la musica con il Coro Tomassini di Serra de’ Conti e la Banda l’Aurora di Castelplanio e Poggio San Marcello, che saranno i protagonisti del concerto, mentre il tenore Anton Klotzner (da Monaco di Baviera) eseguirà serenate sotto balconi e finestre con Franz Troeger (Bamberg). In programma anche i concerti del duo Alimi e del gruppo Cross Roads. E poi ancora un mercatino dell’artigianato, un concorso fotografico, la cena paesana: sabato 12 agosto dalle ore 17 gli artigiani locali offriranno i loro prodotti in Piazza della Madonna, mentre davanti alla porta del paese si terrà una grande “Cena paesana”. Alle 19 la premiazione del concorso fotografico per giovani (fino a 25 anni), il cui tema è “mostrare una persona al lavoro”. C’è ancora tempo per partecipare: le foto possono essere inviate fino al 10 agosto all’indirizzo poggiocultura@icloud.com.

Tradizionalmente, i visitatori hanno l’opportunità di partecipare a laboratori guidati dagli artisti, un’occasione unica per scoprire il proprio lato creativo…

Per maggiori informazioni e per il programma dettagliato degli eventi: www.poggiocultura.eu