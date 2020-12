Jesi, pizzicati a spacciare cercano di nascondersi. Nei guai due ventenni

Denunciati per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Nei loro confronti è stata anche elevata una sanzione di 400 euro per essere stati trovati in giro durante l’orario non consentito dal Dpcm

JESI – Intervento dei Carabinieri della Compagnia di Jesi nella notte. I militari dell’aliquota radiomobile di Jesi e della stazione Carabinieri di Monte San Vito, nell’ambito del controllo del territorio per il contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, hanno individuato due giovani – entrambi 20enni – che, alla loro vista, si sono nascosti dietro un furgone parcheggiato nei pressi del centro storico di Jesi.



Il controllo è scattato nella notte. L’atteggiamento è il tentativo di nascondersi per eludere il controllo non è sfuggito ai militari i quali hanno immediatamente avviato tutti gli accertamenti del caso. Uno dei due è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish (20 grammi) e l’altro di un bilancino di precisione, il tutto ben occultato negli indumenti. In totale sono stati sequestrati circa 20 grammi di hashish, il bilancino e circa 600 euro in contanti probabile provento di spaccio.



I due ragazzi sono stati denunciati per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Nei loro confronti è stata anche elevata una sanzione di 400 euro a testa per essere stati trovati in giro durante l’orario non consentito dal Dpcm. I controlli dei Carabinieri continueranno incessanti sia per il controllo del rispetto delle normative vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 che nell’ottica di prevenzione e repressione dei reati, con maggiore impulso proprio durante le festività natalizie.