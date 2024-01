Più aperture e molte iniziative per i centri per le famiglie a Fabriano, Cerreto e Sassoferrato

FABRIANO – Potenziamento dell’offerta dei centri per le famiglie a Cerreto D’Esi, Fabriano e Sassoferrato. A partire da questo mese, infatti, le strutture dell’Ambito Sociale 10 ampliano le loro giornate di apertura, proponendo un programma di attività ancora più ricco: a Fabriano, in via Petrarca n. 39 (ex nido d’infanzia), il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, h 17:30/19:00; a Sassoferrato, in piazzale IV Novembre (ex stazione), il mercoledì e venerdì, h 17:30/19:00; a Cerreto D’Esi, in via della Repubblica n. 1 (CAG L. Mazzolini), il lunedì e mercoledì – h 17:30/19:00. Saranno tante le proposte, sia per i piccolissimi fino a 3 anni con gli appuntamenti dello Spazio 0-3, sia per i più grandi: laboratori creativi, letture e racconti, giochi e tanto altro, all’insegna del “fare insieme” tra bambini e tra bambini e adulti, contrastando l’isolamento delle famiglie e incentivando il senso di comunità. Tutto gestito dalle operatrici della cooperativa COOSS Marche in collaborazione con le associazioni locali e singoli volontari. Anche per i neogenitori c’è una proposta speciale, che partirà da gennaio fino a metà febbraio: un corso di massaggio infantile per famiglie con bimbi 0-5 mesi, il giovedì mattina nel Centro di Fabriano, con la Marica Gentili, insegnante certificata AIMI. Il corso è gratuito, finanziato attraverso il progetto “C’era una volta” di COOSS Marche, selezionato da Impresa Sociale Con I Bambini.

Il programma

A Cerreto, le attività del Centro per Famiglie si svolgeranno il lunedì e il mercoledì, dalle 17.30 alle 19.00, presso il CAG Luigina Mazzolini, in via della Repubblica n.1: nei tre mercoledì di gennaio (22 e 29) avremo rispettivamente lo Spazio 0-3, il GiocaLab per bambini 6-10 anni, con la realizzazione di un gioco da portare a casa, e il laboratorio “Il Mondo di Beatrix Potter” (03-10 anni). I 3 mercoledì (17, 24 e 31), vedranno il laboratorio sulla pasta di sale “Chi ha paura del drago” (03-10 anni), le letture ad alta voce di Nati per Leggere (03-10 anni), e lo Spazio 0-3. Passando a Fabriano: i martedì (23 e 30 gennaio) vedranno alternarsi le attività di Nati per Leggere, il laboratorio “Sarò un albero” alla scoperta della natura (03-10 anni), e lo Spazio 0-3. Il mercoledì (17, 24 e 31 gennaio), seguiranno il laboratorio creativo dai 5 anni in su “Evviva le perline”, una visita con gioco alla mostra Creativity in Fabriano, curata dalla coop. Mosaico, e il GiocaLab. Giovedì 18 e Giovedì 25 gennaio sarà la volta del corso di Massaggio Infantile, che si svolgerà dalle 10.30 alle 12.00: altri 3 appuntamenti si svolgeranno a febbraio. Venerdì 19 e Venerdì 26, ci si scatenerà con le danze Ballfolk e ci sarà un nuovo appuntamento con lo Spazio 0-3. Tranne dove diversamente indicato, le attività a Fabriano si svolgeranno in Via Petrarca 39.

Infine, a Sassoferrato il Centro per Famiglie opera nei locali dell’ex stazione ferroviaria in piazzale IV Novembre. Mercoledì 17, 24 e 31 gennaio, uno speciale spazio 0-3 dedicato alle emozioni con “Il Barattolo della Calma”, il laboratorio d’arte “Fare pittura” con Simona Barbaresi (dai 5 anni in su), e il laboratorio di fotografia “Con gli occhi aperti” (dai 6 anni). Venerdì 19 gennaio, sarà la volta degli Origami (dai 6 anni in su), mentre Venerdì 26 si potranno portare i propri libri di fiabe e favole preferiti per “Leggimi una storia”, incontro di lettura condiviso.