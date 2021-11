Jesi, la pista di ghiaccio in consiglio comunale: ecco la mozione per non installarla

Il movimento Jesi in Comune presenta un atto, da mettere al voto, per convincere l’amministrazione a non realizzare la struttura in piazza Federico II

JESI – Una mozione per «revocare la decisione di installare una pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Federico II per il periodo natalizio, sostituendola eventualmente con attrazioni più sostenibili». A promuoverla, Agnese Santarelli, Francesco Coltorti e Samuele Animali, i tre consiglieri comunali di Jesi in Comune.

Il Comune è intenzionato a realizzare un impianto per il pattinaggio a ridosso del Duomo, rendendolo fruibile dai primi giorni di dicembre fino all’Epifania. A breve, la ditta incaricata avvierà il cantiere. Legambiente, a tale proposito, ha chiesto di ripensarci a causa del consumo di energia che richiede una pista di ghiaccio, promuovendo una petizione. È già stata presentata un’interrogazione, a cui risponderà l’amministrazione in aula consiliare il prossimo 25 novembre, ed ora ecco la mozione, che a differenza del precedente atto richiede una votazione.

Le luminarie in piazza Federico II

«L’installazione ed il mantenimento di una pista su ghiaccio all’esterno di medie dimensioni consuma circa 19 mila litri d’acqua ed immette nell’atmosfera circa 5,5 tonnellate di CO2, con un consumo di energia pari a quello di più di 600 abitazioni – riferisce Jesi in Comune -. Sarebbe una scelta molto poco sostenibile dal punto di vista ambientale, soprattutto in un momento in cui tutti i paesi dovrebbero impegnarsi concretamente per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e per l’abbassamento della temperatura della terra. Il tema della cura del pianeta e dell’ambiente dovrebbe essere oggi la stella polare di ogni scelta politica e le città dovrebbero avere un ruolo educante rispetto alle proprie comunità. Anche il circolo cittadino di Legambiente ha espresso pubblicamente la propria contrarietà a questa scelta non ecosostenibile ed ha annunciato l’intenzione di procedere con una petizione popolare per chiedere all’amministrazione comunale di cambiare idea. Essendo ancora dentro una pandemia, fra l’altro, andrebbero evitate situazioni che portano, per loro natura, ad un assembramento di persone entro un perimetro circoscritto».

Intanto, la giunta ha deciso di posizionare l’albero di Natale in piazza Colocci e i giochi di luce saranno gestiti dalla Fondazione Pergolesi Spontini. In piazza Federico II è stato già introdotto il “cielo stellato”.