Jesi, pista di ghiaccio in piazza Federico II e mercatini di Natale in piazza della Repubblica

JESI – Mercatini in piazza della Repubblica. La pista di ghiaccio in piazza Federico II sposta le bancarelle natalizie di fronte al teatro Pergolesi. A evidenziarlo è stato oggi pomeriggio in consiglio comunale l’assessore alla cultura, Luca Butini, rispondendo all’interrogazione di Emanuela Marguccio del Pd.

Sulla pista, questo è ormai chiaro, non si torna indietro. «Non sarà la spoglia piazza Federico II ad accoglierla – ha specificato Butini citando quanto detto dalla promotrice dell’interrogazione -, ma la bellissima e recuperata piazza Federico II, al termine di un percorso partecipativo fra Comune e associazioni di categoria. L’obiettivo primario della pista, e delle altre iniziative che proporremo, è quello di restituire socialità e serenità perdute a causa del covid, cercando di porre attenzione alle fasce d’età più colpite: giovani, giovanissimi e adolescenti».

L’assessore alla cultura ha replicato anche alla petizione del circolo Azzaruolo di Legambiente finalizzata a revocare l’installazione della pista di ghiaccio. Circa 200 le firme raccolte. «Ogni azione, che sia un’auto o lo space shuttle, richiede un esborso di risorse e l’utilizzo di energia – dice Butini -. Bisogna valutare la proporzionalità fra il beneficio atteso e appunto il consumo. Per noi, come detto, la socialità dei ragazzi merita questo investimento. La petizione di Legambiente dovrebbe prendere in considerazione tutte le piste di ghiaccio in Italia e in regione, essendovene anche ad Ancona, Pesaro e Senigallia, e non occuparsi solo di Jesi. Questo per rendere la campagna più trasparente e la richiesta di sottoscrizione più dignitosa nei confronti degli eventuali aderenti».

La quantificazione economica a base d’asta per la pista di ghiaccio ammonta a 8.000 euro + Iva 22%, comprensiva dei lavori di trasporto, installazione, gestione e rimozione della struttura. La pista sarà rettangolare, 30X10/12,5 mt. per una superficie di mtq 300/360. Resterà fino al 9 gennaio 2022, con successivo smontaggio entro il 16 gennaio, e l’azienda che si aggiudicherà la gara dovrà garantire tutto l’occorrente, compresi pattini, gazebo, impianto audio, nonché la gestione della struttura con personale qualificato.