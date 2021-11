Jesi, ecco la pista ciclabile della zona industriale-commerciale

Il Comune realizzerà un tracciato per raggiungere la Zipa che in alcuni tratti sarà anche pedonale. Importante contributo del gruppo Cnh

JESI – Una pista ciclabile per collegare la periferia cittadina alla zona industriale e commerciale. È quanto intende realizzare il Comune fra il campo Boario e la rotatoria dell’Esagono. Sarà su sede propria, vale a dire che si utilizzerà il verde circostante e non la carreggiata attuale. Un tracciato che sarà anche pedonale nelle aree in cui mancano sia i marciapiedi che gli attraversamenti.

Determinante, a tale proposito, il contributo del gruppo Cnh, che andrà ad integrare le risorse che l’amministrazione ha ottenuto dal Ministero dello sviluppo economico per la mobilità sostenibile. I primi due stralci sono stati approvati e nel giro di qualche mese dovrebbero partire i lavori. Il terzo sarà quello che conduce fino a ridosso dello stabilimento della multinazionale dei trattori. «Un percorso fondamentale, chiamato proprio “La via del Commercio”», evidenzia l’assessore Cinzia Napolitano.

«Nell’ultimo anno, anche in conseguenza dell’evento pandemico – specifica la giunta -, sono aumentati i fruitori della bicicletta sia per gli spostamenti “casa-lavoro” che per gli spostamenti quotidiani. È negli obiettivi di mandato perseguire il potenziamento e la promozione della mobilita sostenibile ed in particolare gli spostamenti casa-lavoro e casa-aggregati commerciali». La via del Commercio permetterà dunque di estendere la rete di collegamento su sede ciclabile fino a via Don Battistoni, permettendo così di connettere la zona ad ovest (Gallodoro) con quella ad est (Zipa) del territorio comunale, area ad alta densità produttiva.