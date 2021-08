Il Piccolo Magic Gradara, è l’ora del musical “Bollywood-The Greatest show”

La festa della fantasia a Gradara rinnova l’invito per grandi e piccoli a immergersi nelle suggestioni del “Piccolo Magic Gradara” con tanti personaggi straordinari, animazioni, colori e magia. L’appuntamento di ogni lunedì di agosto sotto la direzione artistica di Marcello Franca, stavolta è con la musica, i costumi, e il musical di un gruppo che ha conquistato la giuria e il pubblico televisivo del programma “Italia’s Got Talent”: parliamo di Negma Dance Group con il loro fantastico spettacolo “Bollywood-The Greatest show”. I finalisti di Italia’s Got Talent 2021 portano a Gradara il loro show in stile Musical di Bollywood, la danza del cinema indiano, emozionante e travolgente con coreografie originali, costumi spettacolari, effetti scenici straordinari, lunedì 23 agosto alle ore 21 e alle 22 nella Piazza del Re. “Bollywood” racconta un’appassionante storia d’amore e di avventura che attraversa varie epoche, lasciando gli spettatori davvero senza fiato.

Nata come Asd “Negma e le stelle d’Oriente”, fondata a Savona nel 2007 con lo scopo di diffondere le arti etniche per creare un ponte culturale fra Oriente e Occidente, la Asd – la cui direzione artistica è a cura di Francesca Negma Orlando (maestra pluridiplomata a livello nazionale e internazionale e coreografa) – nel corso degli anni si evolve con l’ampio progetto “Negma Dance”, un nuovo contenitore artistico che promuove eventi e spettacoli sotto la direzione artistica dei fratelli Francesca Negma (33 anni) e Federico (21) Orlando. I due fratelli sono ballerini, coreografi, insegnanti e direttori artistici di danze orientali. “Negma Dance Group” è la compagnia professionale di Bollywood nella quale sono primi ballerini, anima e cuore, circondati da ballerini professionisti. In uno spettacolo travolgente, coloratissimo e frizzante, trascineranno il pubblico del Piccolo Magic in una serata eccezionale. Due i momenti di spettacolo previsti, uno alle ore 21 e l’altro alle 22, per evitare assembramenti e consentire a un maggior numero di spettatori di assistere allo show. I biglietti sono acquistabili online su www.liveticket.it o presso la Pro Loco di Gradara (adulti 10 euro a persona; bambini gratis fino ai 5 anni; bambini dai 6 ai 12 anni 5 euro a persona; supplemento prenotazione in Piazza del Re 3 euro a persona con posto a sedere).

Oltre allo spettacolo di punta di questo lunedì magico a Gradara, torneranno ad animare le piazze e i vicoli del suggestivo Borgo anche tutti i personaggi del “Piccolo Magic”: ecco quindi dalle 20.30 a tutto tondo spettacoli itineranti nel borgo con Nonno Bolla, Elfo Gingillo, la Fata dei desideri in cui ci si potrà imbattere nei vicoli e nelle strade. Vedremo spuntare anche il Contastorie, il Re dei Re, la ReGGina, il Folletto sul muretto e tanti altri, basta saper guardare… Nella Strada del Drago si ripete come ogni lunedì il rituale della sacra cova del Drago di H.o.p.e. con gli artisti internazionali di Dragonium, nella Piazza Pazza la performance di Nina Theatre. L’angolo della Piazzetta dei Folletti vedrà le sorprendenti, ironiche e divertenti avventure di Marco Giulio Magnani in Elfo Gingillo e i suoi racconti; mentre Katiuscia Pirlo e la magia di Nonno Bolla ci aspettano nel Piccolo teatro fatato. Insomma, tanti ingredienti per un pomeriggio di divertimento, colori e magia al Piccolo Magic Gradara, che saluterà il suo pubblico di grandi e piccini il 30 agosto per l’evento conclusivo.

Info: Pro Loco Gradara, tel. 0541 964115 – 340 1436396 / info@gradara.org – www.gradara.org