Cupramontana, Piano di Protezione Civile: ciclo di incontri coi cittadini per renderlo pubblico

CUPRAMONTANA – Si è svolto nello scorso weekend, alla Casa delle Associazioni di Cupramontana un primo incontro per la presentazione del Piano Comunale di Protezione Civile. All’appuntamento, fortemente voluto dal Sindaco di Cupramontana Enrico Giampieri e dalla nuova coordinatrice del Gruppo Comunale Volontariato di Protezione Civile di Cupramontana Daniela Cola, hanno partecipato numerosi volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Croce Verde e del Gruppo Comunale Volontariato di Protezione Civile di Cupramontana.

Durante i saluti il sindaco ha sottolineato la necessità della formazione e informazione di tutti gli operatori coinvolti nel sistema di protezione civile: una condizione indispensabile non solo per far fronte ad eventuali eventi calamitosi ma, anche e soprattutto per attuare tutte le misure di previsione e prevenzione dei rischi connessi al territorio. Inoltre il primo cittadino ha ribadito l’importanza di stabilire un rapporto professionale e proficuo di collaborazione tra l’amministrazione comunale e tutte le associazioni coinvolte nel sistema di protezione civile.

La nuova coordinatrice del Gruppo Comunale di Protezione Civile ringraziando tutti i presenti ha illustrato a grandi linee il programma che il gruppo intende attuare nei prossimi mesi: acquisto di un nuovo mezzo, campo scuola “Anch’io sono la protezione civile” (progetto di formazione e di educazione alla cultura di protezione civile per i giovani promosso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile), partecipazione all’evento evento nazionale “Io non rischio” campagna di sensibilizzazione sul rischio sismico e idrogeologico, una serie di incontri con la cittadinanza.

Fondamentale la presenza Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cupramontana, Geom. Sauro Ragni, che ha illustrato ai presenti il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera del consiglio comunale 56 del 21/12/2018 e redatto secondo le indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e le linee guida regionali.

Il Piano predispone le attività coordinate e le procedure che bisogna adottare per fronteggiare un evento calamitoso atteso sul territorio, impiegando tutte le risorse disponibili con efficienza ed efficacia, per consentire il superamento dell’emergenza e il ritorno alla normale condizione di vita.

Il Piano (che dovrà essere continuamente aggiornato) è stato redatto attraverso l’analisi di alcuni fattori:

– indagini conoscitive del territorio;

– analisi e definizione dei rischi che insistono sul territorio (Sismico, Idrogeologico, Fenomeni metereologici avversi, Incendi boschivi)

– valutazione delle risorse disponibili;

– organizzazione della gestione operativa dell’emergenza.

Attraverso questo documento si vuole fornire uno strumento capace di definire gli eventi calamitosi che potrebbero interessare il territorio comunale, prevedere gli scenari che potrebbero scaturirne, organizzare la risposta operativa ritenuta necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell’evento, designare in anticipo le persone cui dovranno essere assegnate le diverse responsabilità per una pronta e coordinata risposta.

È inoltre necessario dare massima diffusione ed informazione alla cittadinanza sul sistema di Protezione Civile comunale e sui comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza e per tale motivo seguiranno a breve una serie di incontri con la cittadinanza con un calendario di date da predisporre e divulgare ai cittadini cuprensi.