Jesi: perde il controllo dell’auto e urta una vettura in sosta, poi tenta di scappare dai sanitari

JESI – Nottata movimentata quella di ieri verso mezzanotte e un quarto in via Ancona, per un incidente dai contorni ancora tutti da chiarire e che ha visto protagonista un uomo, 45 anni, jesino. L’uomo alla guida della sua auto (una Bmw) ha perso il controllo mentre viaggiava in direzione Ancona, all’altezza del civico 34. Ha urtato una vettura in sosta a bordo strada, regolarmente parcheggiata. Un impatto fortissimo, tanto che gli air-bag della Bmw sono esplosi. Il rumore è stato tanto assordante che i residenti del quartiere sono scesi in strada a vedere cosa fosse accaduto, non pensavano a un incidente d’auto ma a qualcosa di più grave.

Immediate le chiamate al 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza della Croce verde di Jesi, oltre a una pattuglia dei Carabinieri. Alla vista dei sanitari, il conducente della Bmw – che era riuscito a uscire da solo dall’abitacolo – ha cercato di divincolarsi quando questi lo hanno raggiunto per caricarlo in ambulanza e prestare le prime cure.

Appariva in stato confusionale tanto che ha cercato anche di allontanarsi dal luogo dello schianto. È stato, con non poche difficoltà, soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi grazie alla collaborazione dei Carabinieri. Trasportato in ospedale con un codice giallo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, compresi gli esami tossicologici come da prassi.

Sono in corso gli accertamenti del caso e la ricostruzione della dinamica del sinistro.