Perde conoscenza durante la maratona, paura a Santa Maria Nuova

La Croce verde di Jesi e la Polizia locale sono intervenute per i soccorsi del giovane svenuto durante la maratona. Il ragazzo in codice rosso al Carlo Urbani di Jesi

SANTA MARIA NUOVA – Stava gareggiando a una maratona insieme a tanti altri ragazzi, quando improvvisamente è stramazzato al suolo svenuto. Attimi di grande paura questa mattina verso le 10 a Santa Maria Nuova, dove uno dei partecipanti alla gara – un ragazzo di appena 20 anni del luogo – è svenuto. Son

I soccorsi del ragazzo in un campo in via Ravagli

o subito scattati i soccorsi, da parte della Croce verde di Jesi e dell’automedica del 118 di Osimo. Il ragazzo, caricato in ambulanza dopo essersi leggermente ripreso, era ancora in stato confusionale. Alla vista dei sanitari, forse spaventato, è scappato dall’ambulanza, spingendo gli operanti. Completamente scalzo è fuggito per le campagne.

Così sono scattate le ricerche, condotte dai sanitari insieme alla Polizia locale. Dopo circa mezz’ora lo hanno trovato esanime in un campo vicino al Palasport di via Ravagli. È stato dunque trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice rosso. Sul posto a dare supporto ai sanitari anche la Polizia locale con tre pattuglie.

In ospedale il giovane è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Sotto choc e in apprensione gli altri partecipanti alla gara podistica che loro malgrado hanno assistito al malore.