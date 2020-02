Jesi, un percorso pedonale contro la sosta selvaggia dei «cittadini indisciplinati»

Il Comune ha deciso di installare un camminamento delimitato dalla carreggiata in via Sauro per evitare che le persone lascino la propria auto al di fuori dei parcheggi

JESI – Un nuovo percorso pedonale anti sosta selvaggia. Verrà istituito lungo via Sauro, a Jesi, a ridosso dell’incrocio con via Cavour. L’obiettivo è proprio quello di evitare che le persone lascino l’auto al di fuori dei parcheggi.

«Lungo via Sauro, dal civico 6 all’intersezione con via Cavour sul lato sinistro – spiega proprio l’amministrazione comunale jesina -, la sosta dei veicoli avviene al di fuori degli spazi assegnati, in maniera del tutto indisciplinata e soprattutto occupando il passaggio pedonale di collegamento tra via Sauro e via Cavour, pregiudicando la sicurezza dei pedoni».

Si è ritenuto pertanto di dover istituire un percorso pedonale lungo via Sauro, sul lato sinistro nel tratto dal civico 6 all’intersezione con via Cavour, «attuando tutti gli adeguamenti alla segnaletica orizzontale e verticale esistente necessari, compresa l’installazione di elementi dissuasori atti ad inibire la sosta in corrispondenza del suddetto percorso».

Il costo dei lavori ammonterà a circa 1500 euro. L’area in questione è regolamentata dai parcheggi blu ed è anche la più utilizzata, principalmente dai residenti autorizzati a lasciare il proprio veicolo.