Percorsi d’estate: a Maiolati Spontini la Fiera di Sant’Anna e il concerto di padre Armando Pierucci

Doppio appuntamento domenica 25 luglio: in via Celeste Erard, dalle 8 alle 20, una trentina di espositori; in serata, dalle 19, nella chiesa di Santo Stefano, un evento da non perdere per gli appassionati di musica

MAIOLATI SPONTINI – Doppio appuntamento, domenica 25 luglio, a Maiolati Spontini. Il piccolo e suggestivo borgo collinare ospiterà sia la tradizionale Fiera di sant’Anna sia un evento musicale con protagonista padre Armando Pierucci.

La fiera si svolgerà in via Celeste Erard, dalle 8 alle 20, con una trentina di espositori di merci varie, fra cui artigianato locale. Nel fresco del viale alberato che conduce al Parco Colle Celeste si potrà, quindi, fare shopping in sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid.

In serata, dalle ore 19, nella chiesa di Santo Stefano, si terrà un evento da non perdere per gli appassionati di musica: prima il concerto all’organo Callido di padre Armando Pierucci, che sarà accompagnato dal soprano Vanessa Fioretti, interprete di varie opere liriche e fra i migliori giovani soprani italiani emergenti. Padre Armando presenterà un repertorio di musica sacra con pezzi composti da lui stesso, oltre a brani tratti da opere di Gaspare Spontini e del repertorio classico, fra cui Bach e Schubert. L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione chiamando la Pro loco al numero 3386519427.

Dopo il concerto, ci sarà la presentazione del libro “Musica per la Pace. Viaggio attraverso le armonie di Gerusalemme” di Giulia Vazzoler, pianista e studiosa che presenta un lavoro, rielaborato dalla sua tesi di laurea, sull’analisi del ruolo della musica come strumento di pace all’interno della questione israelo-palestinese.