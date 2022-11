“I pellegrinaggi nelle Marche”, a Jesi si presenta il libro di Annalisa Venturini Ganzetti

JESI – La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi presenterà sabato prossimo 12 novembre nella Sala Convegni di Palazzo Bisaccioni il libro di Annalisa Venturini Ganzetti “I pellegrinaggi nelle Marche. Un viaggio tra realtà e mistero”. Appuntamento alle 17.30.

Le strade percorse dai pellegrini più di mille anni fa rivivono in questo straordinario volume alla scoperta delle Marche più segrete.

Il libro narra di un viaggio inimmaginabile alla scoperta di un mondo avvolto da un velato alone di mistero.

Il volume ha lo scopo di guidare il lettore in una regione, le Marche, poco conosciuta dal punto di vista storico, ma fonte di continue scoperte. Lo Stato della Chiesa ha sempre protetto il territorio con la presenza dei bizantini prima e dei monaci templari dopo. Grazie alle testimonianze di questi ultimi, il libro ripercorre i tragitti percorsi dai monaci per scortare e difendere i pellegrini che dalle Marche si dirigevano in Terra Santa. Gli itinerari, spesso impervi e avventurosi – ben indicati dalle molteplici mappe inserite nel testo – sono disseminati di incredibili testimonianze del passato, con pievi, abbazie, basiliche e paesi, che ancora oggi custodiscono impenetrabili segreti.

Edito da Affinità Elettive, il volume di Annalisa Venturini Ganzetti, racconta la sua passione per i viaggi e per la storia, che la conduce a una scientifica analisi del territorio in cui vive, trascrivendo dapprima in un taccuino e poi in diversi testi gli itinerari più interessanti delle Marche seguendo il percorso dei fiumi Metauro, Esino, Potenza e Chienti. Organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, l’evento vedrà la presenza del Presidente della Fondazione Paolo Morosetti. Moderatore il giornalista Giovanni Filosa.

Annalisa Venturini Ganzetti, residente a Jesi, ha conseguito la laurea in Matematica e Fisica presso l’Università di Bologna. Si è dedicata all’insegnamento della Matematica nelle scuole Medie Superiori della Provincia di Ancona.

L’ingresso all’evento è libero.