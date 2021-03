Pedale Chiaravallese, giovani in luce ad Ancarano

In gara allievi e juniores: nel Trofeo Bike Academy secondo posto colto in volata da Alex Cecconi, nel Trofeo Abmol Tommaso Lancioni si piazza fra i primi

CHIARAVALLE – Bella domenica per il Pedale Chiaravallese con un successo sfiorato, tanta combattività e formazioni allievi e juniores protagoniste.

L’appuntamento con la due ruote è stato ad Ancarano in provincia di Teramo dove sono scesi in gara gli allievi (15 -16 anni) e juniores (17-18 anni) con una partecipazione complessiva di ciclisti numerosa.

Al mattino, per il Trofeo Bike Academy, 141 corridori al nastro di partenza in un circuito di 5,2 km da ripetere 9 volte per un totale di 46,8 km con caratteristiche ondulate, e dunque con tante insidie compresi i brevi tratti di salita. La gara è stata selettiva tanto che il traguardo finale solo in 26 sono riusciti a tagliarlo.

Protagonisti in gara quelli con la maglia del Pedale Chiaravallese e principalmente Fanelli, Cecconi, Morresi e Tommaso Fiorini. A metà gara è stato infatti Fiorini a rompere gli indugi e costruire una fuga durata un solo giro. A tre giri dal termine ci ha provato, con poca fortuna, Fanelli che ha accumulato un vantaggio fino a 40” ma ripreso al suono della campana all’inizio dell’ultimo giro. In volata bravo Alex Cecconi a conquistare un ottimo 2° posto finale. Primo sul podio il corridore della S.C. Torrile Franco Cazzarò. Per il Pedale Chiaravallese in gara anche Lain, Becciu, Gurabardi e Spendolini.

Nella categoria Juniores, per il Trofeo Abmol, sempre sullo stesso circuito, con 16 giri da percorrere per un totale di 83,2 km, per il Pedale Chiaravallese la corsa è stata alquanto difficile. 145 i corridori al via e solo in 25 al traguardo. Tutto si è movimentato a metà percorso con una fuga a cinque ripresa poco dopo. Fase di studio e di nuovo altra fuga a cinque e tra questi anche Dario Igor Belletta che alla fine alzerà le mani al cielo per il successo ottenuto. Ad inseguire i fuggitivi cinque corridori e poco distante il portacolori del club chiaravallese Tommaso Lancioni che alla fine si piazzerà all’undicesimo posto.

Prossimo appuntamento l’11 aprile. Esordienti e Allievi saranno a Monsano, organizzato dal Pedale Chiaravallese, per il 1° trofeo Apra ‘Le Velo’ e il 1° Gran Premio Andreoli ‘Le Velo’. Il team Juniores invece correrà a San Giovanni in Marignano, organizzato dal Velo Club Cattolica, sempre l’11 aprile.