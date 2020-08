Jesi, il Pd: «No a nuovi parcheggi a pagamento in centro»

JESI – No a nuovi parcheggi a pagamento a ridosso del centro storico. Andrea Binci del Pd chiede all’amministrazione di Jesi di non anticipare l’incremento degli spazi blu a ridosso della cinta muraria rispetto alla fine dei lavori di corso Matteotti. L’idea iniziale del Comune era infatti quella di rivedere le aree di sosta regolamentate da parchimetri al termine del cantiere, ma lo slittamento dei tempi potrebbe far cambiare idea alla giunta Bacci.

«Nel corso di questo anno – evidenzia il consigliere Binci – si è anche aggiunta la crisi da Covid 19, che ha avuto e sta avendo forti ripercussioni su tutte le attività economiche. Tale situazione di difficoltà ha portato, dopo un lungo e serrato confronto, allo slittamento dei lavori principali del Corso Matteotti all’inizio del 2021, al fine di agevolare le attività commerciali del centro storico. L’introduzione dei parcheggi a pagamento durante il periodo dei lavori sarebbe certamente in contrasto con la politica di aiutare i commercianti».

Il Pd vorrebbe pertanto impegnare l’amministrazione comunale «a non prendere nessuna decisione, per dare concreto avvio all’atto di indirizzo sopra indicato per l’introduzione dei parcheggi a pagamento nel centro storico, fino a quando non saranno terminati i lavori di restyling di Corso Matteotti».

La mozione sarà messa al voto e vedrà, con buona probabilità, l’appoggio compatto dell’opposizione. Chissà come si comporterà la maggioranza di governo della città. Nei piani dell’amministrazione, l’introduzione della sosta a pagamento anche in zone oggi gratuite (viale della Vittoria, il Mercantini e gli spazi delle Conce e della stazione, con possibilità di estenderli anche a viale Trieste e via IV Novembre) e tariffe differenziate in funzione della vicinanza al centro e della durata della sosta.