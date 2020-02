Skating Club Jesi, primi acuti

Lo storico sodalizio neroverde celebra i 48 anni di attività e si gode il titolo regionale centrato nell'artistico a Camerano per aprire nel migliore dei modi il 2020 agonistico. Domenica 16 tradizionale conviviale sociale al Paradise di Monsano

JESI – Un titolo regionale per aprire l’anno nel migliore dei modi in attesa, domenica prossima 16 febbraio al Paradise Play Center di Monsano, della classica maxi conviviale sociale per salutare l’ingresso nel vivo della stagione agonistica. Così lo Skating Club Jesi, pronto a celebrare il suo 48esimo anno di attività sportiva mentre raccoglie le prime soddisfazioni del 2020 nei settori sia del pattinaggio artistico sia della corsa sui pattini.

Nel primo campo, si sono svolti i Campionati regionali Gruppi spettacolo di pattinaggio artistico a Camerano. Il gruppo dello Skating Club Jesi composto da Sara Pigliapoco, Alessia Mancini, Alice Natalucci, Sofia Contini, Matilde Grassucci è arrivato primo., laureandosi Campione regionale.

Per la corsa invece ci sono stati i Campionati Italiani indoor a Pescara, dove hanno ben figurato Giovanni Capecci e Chiara Iachini nella categoria Ragazzi.

Il presidente dello Skating Club Jesi Dino Spaccia commenta: «Buona partenza e buon augurio per l’attività agonistica 2020 appena iniziata. Sempre un grazie agli allenatori – Cristina Piccioni, Valentina Cirilli e Federica Piccioni per l’artistico, Samuele Rossi per la corsa – e a tutti i collaboratori».