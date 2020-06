Pattinaggio, a Jesi e Senigallia la campionessa Francesca Lollobrigida

JESI – La campionessa di pattinaggio corsa Francesca Lollobrigida – in carriera ben 69 titoli italiani conquistati fra i 51 italiani su rotelle e i 18 su ghiaccio – sarà ospite fra Jesi e Senigallia nelle giornate del 25 e 26 giugno prossimi. In particolare, nel pomeriggio di venerdì 26 l’atleta farà visita, presso il pattinodromo di via del Burrone, alla gloriosa storia dello Skating Club Jesi, incontrandone i giovani atleti di oggi e la stella di sempre Marisa Canafoglia, campionessa del mondo per ben dodici volte.

Francesca Lollobrigida

Nel suo palmarès l’atleta vanta anche ben 3 record. Agli Europei 2020 su ghiaccio ha conquistato l’argento nella mass start di Heerenveen (Olanda). Si tratta della quarta medaglia europea, conquistata nella stessa prova in cui due anni fa vinse l’oro. Nei 3000 metri ha inoltre conquistato il bronzo europeo.

La visita di Francesca Lollobrigida si inquadra nel rapporto fra l’atleta e la Vesmaco Tracks, di cui la campionessa è ambasciatrice. Venerdì 25 Lollobrigida sarà accolta a Monsano, sede di Vesmaco – realtà leader nel mondo nella realizzazione di piste da pattinaggio – dalla titolare Claudia Cacciani, imprenditrice che porta oggi avanti le intuizioni del padre Romano, fondatore dell’azienda scomparso nel 2017.

Foto di gruppo per lo Skating Club Jesi

Venerdì 26 Lollobrigida sarà al mattino a Senigallia, per una tappa di allenamento presso la Vesmaco Track della città, sede della prestigiosa scuola guidata dal campione del mondo Mauro Guenci, la ASD Team Roller. Con l’occasione l’assessore Monachesi porterà i saluti del sindaco Mangialardi e di tutta l’Amministrazione Comunale. Nel pomeriggio di nuovo a Jesi, presso il Pattinodromo dove riceverà il saluto dell’assessore allo sport Ugo Coltorti e incontrerà gli atleti dello Skating Club Jesi, accolta dal Presidente Dino Spaccia.