Jesi, la pasticceria Zoppi dona colombe pasquali a medici, infermieri e militari

JESI – Un atto di ringraziamento e riconoscenza. «Un piccolo dono a quanti si stanno sacrificando in prima linea per battere il coronavirus». Armando e Luciano Zoppi, titolari della nota pasticceria jesina, hanno sentito l’esigenza di donare alcune colombe pasquali agli operatori dell’ospedale Carlo Urbani. Non solo. Il tradizionale dolce è stato regalato anche ai militari della Marina, presenti con il presìdio da campo, che hanno molto apprezzato.

«Già nel momento in cui abbiamo iniziato a produrle – ricorda Armando Zoppi – abbiamo pensato di donarne alcune a medici e infermieri, come segno di riconoscenza per il lavoro che stanno svolgendo a beneficio di tutti. Così ci siamo organizzati per consegnarle e ci fa molto piacere averli incontrati. È un piccolo dono. Con l’auspicio che tutto possa tornare al più presto alla normalità».

Le colombe di Zoppi, un “must” della Pasqua per le famiglie jesine, sono state distribuite anche ai malati di coronavirus meno gravi. Ci hanno pensato direttamente gli operatori ospedalieri. «Ci sembrava doveroso farlo – rimarca Luciano Zoppi -. Un piccolissimo gesto a dimostrazione della nostra vicinanza. Siamo contenti che sia stato apprezzato. Attendiamo ora il via libera per ripartire».

Le colombe di Zoppi sono già terminate nei punti vendita in cui sono state distribuite.