A Pasquetta torna la tradizionale “Festa de le Pantiere”

CASTELBELLINO – Dopo gli ultimi anni di interruzione, torna la tradizionale Festa de le Pantiere del lunedì e martedì di Pasqua. La Pro Loco Castelbellino ed il Comitato “Festa de le Pantiere”, con il patrocinio del Comune di Castelbellino, organizzano la festa a Pantiere di Castelbellino lunedì 10 e martedì 11 aprile , con celebrazioni, musica, pesca di beneficenza e stand gastronomici.

Grazie al contributo degli sponsor e alla partecipazione della cittadinanza, riprende questa occasione di incontro e socialità per la frazione di Pantiere e per tutto il territorio. La Festa di Pantiere è una delle prime feste della primavera in Vallesina dove fede e popolarità si fondono sostenute dal ricorrente desiderio di identificazione e riconoscimento degli abitanti delle frazioni di Pantiere e Scorcelletti. Le due frazioni, unite tra la chiesa dedicata a Nostra Signora di Lourdes (costruita nel 1891) e l’abitato più recente e moderno da una Contrada, appunto Contrada Pantiere.

Con l’esclusione degli ultimi tre anni per via della Pandemia, dall’anno 1900 si rinnova ogni anno, all’inizio di primavera, l’antica tradizione che vede tanta gente raccolta intorno alla sua chiesa. La festa inizia il lunedì di Pasqua, a partire dal pomeriggio per proseguire anche durante tutta la giornata di martedì ed attira ogni

anno numerosi visitatori. Durante la mattinata di martedì si svolgono le celebrazioni religiose con la tradizionale processione. In serata, a conclusione della festa uno spettacolo pirotecnico considerato tra i più emozionanti della

Vallesina.

Il programma

Lunedi 10 Aprile

Ore 15:00 apertura stand gastronomici con musica, pesca di

beneficenza, bancarelle artigianato e giochi vari

Ore 16:00 musica live con il duo “Tiziano & Erasmo”

Ore 18:00 VASCO ROSSI Live tribute Performed by Mirco Cerioni

Ore 21:00 DjSet

Martedi 11 Aprile

Ore 08:00 Santa Messa nella chiesa di N.S. di Lourdes

Ore 9.30 Processione per le vie di Pantiere e Scorcelletti con la

Sacra Immagine della Madonna di Lourdes.

Ore 11.30 Santa Messa Solenne nella piazza di Pantiere celebrata dal

Vescovo Mons. Gerardo Rocconi

Ore 15:00 apertura stand gastronomici con musica, pesca di

beneficenza, bancarelle artigianato e giochi vari

Ore 17:00 musica live con The Champs “of Swing”

Ore 20:00 Live Performance dei “Magna…2” capitanati da Adriano

Palmucci

Ore 21:30 Chiusura festa con il tradizionale spettacolo pirotecnico