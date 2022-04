La Pasqua è più dolce alla Pediatria del “Carlo Urbani” grazie alla Jesina Pallanuoto

JESI – Una Pasqua più dolce, quella che trascorreranno i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, grazie al bel gesto della Jesina Pallanuoto. Questa mattina 14 aprile, una delegazione della società leoncella, guidata dal presidente Gigio Traini, insieme al capitano della prima squadra Matteo Paolucci, ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi per portare un messaggio di vicinanza ai piccoli degenti che purtroppo, dovranno trascorrere la Pasqua in reparto. Con le loro braccia robuste gli atleti e i dirigenti hanno portato le uova di cioccolato della “Giampaoli Dolciaria”.

«Abbiamo donato ai bimbi che, purtroppo, passeranno la Pasqua in ospedale, le nostre uova di cioccolato – spiega il presidente della società Gigio Traini – un grazie alla dottoressa Antonella Bonucci e alla caposala Mariangela Di Vincenzo, nonché a tutto il personale del reparto per la disponibilità e per la splendida accoglienza». Un gesto di generosità e di sensibilità che mostra il lato bello e umano di questo sport. «Abbiamo fatto realizzare le uova e le abbiamo personalizzate con lo stemma della Jesina Pallanuoto – dice ancora Traini – è il primo anno che lo facciamo, perché il Covid non permetteva di entrare nei reparti. Ma certamente non sarà l’ultima iniziativa benefica che ci vedrà in prima linea, anzi vorremmo che diventasse una bella abitudine. Personalmente, sono contento e onorato di aver reso felici i bambini della Pediatria con questo che per noi è un piccolo gesto. Ora che sono padre mi rendo conto sulla mia pelle di quanto un semplice uovo di cioccolata possa far illuminare gli occhi dei bimbi e di quanto sia doloroso, per loro e per i genitori, dover stare in un ospedale durante le feste».

La Jesina Pallanuoto, nata nel 2014 sull’esperienza della Marche Nuoto – tant’è che lo scorso anno ha festeggiato i 30 anni di pallanuoto a Jesi – dopo tre anni di serie B ha subìto una retrocessione e adesso milita in serie C, sbracciando però nella parte alta della classifica che sta tentando di risalire. Impegnata a formare nuotatori sempre più esperti, accoglie dall’Under 12 all’Under18 e partecipa ai campionati con l’Under 14, l’Under16 e l’Under18. I ragazzi del vivaio, così come gli atleti della prima squadra, si allenano alla piscina di Chiaravalle, in attesa che le strutture di Jesi possano tornare idonee ad accoglierli. Ma al di là dell’aspetto squisitamente agonistico, vi è tutto l’orgoglio di avere una squadra che ha sul petto i colori di Jesi e sotto, un grande cuore.