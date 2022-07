Jesi, la partecipazione secondo la neo assessora Conchita Mammoli

JESI – Rapporti con il Mondo dell’Associazionismo, Partecipazione e Cittadinanza Attiva, Politiche per la Pace e l’Integrazione Multietnica. Queste le deleghe in capo a Conchita Mammoli, l’esponente repubblicana chiamata in giunta dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo.

«Sto organizzando il lavoro – riferisce l’assessora Mammoli, alla sua prima esperienza politica -, al più presto conto di poter iniziare una collaborazione con le tante associazioni presenti in città. Alcune ne ho già incontrate».

La partecipazione è uno dei cardini su cui il centrosinistra ha impostato la campagna elettorale e il relativo programma di mandato. «I problemi immagino saranno tanti – dice – ma mi impegnerò al massimo affinché, spero, possano essere superati insieme. Un’altra priorità è quella di dare ai quartieri più incisività all’interno dall’amministrazione».

L’inclusione sarà un altro dei temi al centro dell’azione amministrativa. «Dovremo prendere spunto e, di conseguenza, prendere contatto con le realtà amministrative che hanno affrontato prima e in modo soddisfacente l’integrazione multietnica – afferma Conchita Mammoli -, così da poter studiare idee e iniziative per adattarle alla nostra realtà».

Conchita Mammoli è stata la seconda più votata della lista dei Repubblicani Europei (56 preferenze), dietro solo a Lorena Santarelli (57 preferenze) che è stata eletta in consiglio comunale.