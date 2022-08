JESI – “Benvenuti in paradiso!” Con questo slogan, a Jesi, nel quartiere di Colle Paradiso, si tornerà a festeggiare all’aperto la fine dell’estate. Si chiama “Festa del Colle” e si terrà al parco del Cannocchiale il 27 agosto dalle ore 17 fino a tarda sera. Una festa di quartiere aperta a tutta la città, con tornei sportivi, stand gastronomici e buona compagnia. L’evento animerà una parte della città di solito al margine delle iniziative ludiche, essendo principalmente un’area residenziale.

Luca Sabbatini uno degli organizzatori della Festa del Colle

Ad organizzare la festa sono Paolo Liuti e Luca Sabbatini. «Abbiamo voluto organizzare questo evento puramente come occasione di aggregazione e divertimento, per sfruttare al meglio queste calde giornate estive, passandole all’aria aperta e svolgendo attività interessanti. Ci saranno tornei di “calcio a sei” e di bocce, a cui potranno partecipare persone di ogni età e forniremo delle t-shirt ai partecipanti da indossare durante i giochi. Le squadre saranno formate casualmente tramite estrazione a sorte, in modo anche da aumentare il grado di socialità. Per gli interessati sarà necessario iscriversi in precedenza attraverso la pagina facebook “Imagine Jesi” dove ci sono tutte le informazioni della serata. Per creare un ambiente rilassato e non competitivo, inoltre, il premio per il vincitore sarà esclusivamente la soddisfazione della vittoria e soprattutto il divertimento di aver partecipato».

Durante la serata si potrà anche cenare al parco tramite prenotazione grazie alla presenza del food truck jesino Brum Brum Food che proporrà un menù a base di porchetta, paella e tanto altro.

L’ultima volta che al parco del Cannocchiale si è tenuta una manifestazione del genere è stato nel 2019, ovvero prima della pandemia, quando si erano svolti dei tornei estivi. Quest’anno però c’è la volontà di fare le cose più in grande e, in base anche al successo riscosso, riproporre eventi simili in futuro per animare il quartiere.