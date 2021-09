Parchi e vandalismo a Jesi, l’amministrazione: «Molte le aree prese di mira»

JESI – «Sono molte le aree del territorio quotidianamente oggetto di atti vandalici, o comunque di comportamenti poco educati da parte di qualche cittadino». A ribadire la problematica, molto sentita in città e difficilmente arginabile, è l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Renzi.

«Spesso si tratta di comportamenti illeciti, che segnaliamo alle forze dell’ordine – rimarca ancora l’esponente di giunta -. L’ordine pubblico è una loro competenza». L’occasione per sottolineare l’inciviltà di alcuni cittadini, evidentemente carenti di senso civico, è stata fornita dall’interrogazione di Andrea Binci del Pd relativa all’area verde a ridosso del bocciodromo di via La Malfa.

«In base a una convenzione – spiega Renzi -, è la stessa società bocciofila a doversi occupare della pulizia ordinaria e del decoro. In capo al Comune, naturalmente, la manutenzione straordinaria. Gli uffici hanno già scritto ai gestori per richiamarli all’attento rispetto degli accordi sottoscritti fra le parti. Di recente, comunque, è stata effettuata una ripulitura della zona. Verificheremo affinché i patti siano rispettati».

Come intervenire, dunque? «Stiamo valutando, in questa area del bocciodromo, ma anche in altre, di introdurre nuovi arredi e giochi per bambini, nonché cestini, così da spingere le famiglie a vivere maggiormente il parco, sperando di allontanare i malintenzionati». Binci, dal canto suo, ha proposto la realizzazione di un perimetro di sgambatura per cani, che non è escluso. Analogo discorso per le telecamere, che potrebbero essere installate nelle aree verdi al fine di monitorarle negli orari di minore frequentazione, sperando che possano fungere da valido deterrente.