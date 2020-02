Pallavolo, falsa partenza per Castelbellino, Moie e Jesi

JESI – Falsa partenza per la Vallesina della pallavolo alla ripresa, dopo la sosta, dei campionati di serie B con la prima giornata del girone di ritorno.

Nel clou del derby ad alta quota con Pesaro in B1, si ferma la Termoforgia Castelbellino, battuta a domicilio 1-3 dopo più di 2 ore e 10 di partita. I parziali recitano 26-28, 25-11, 20-25, 33-35, il conto complessivo dei punti dice 104-99 per Castelbellino ma il bottino pieno è delle pesaresi, che in classifica agganciano in seconda piazza la Termoforgia, a meno tre dal primato del Casal de’ Pazzi Roma. Nel quarto set con Castelbellino su 21-16 il tie break sembrava dietro l’angolo ma Cella ha trascinato la Megabat alla rimonta e alla chiusura del conto. Prossimo impegno della Termoforgia in trasferta a Trevi, sabato 15 febbraio alle 18.

La Moncaro Moie (foto da pagina Fb Pallavolo Moie)

Riparte male anche la Moncaro Moie, sconfitta 3-0 a Perugia (25-20, 25-15, 25-13) e di nuovo nella zona a rischio della classifica. E nel prossimo turno la Moncaro riceve la capolista, sabato 15 alle 18.

In B2 la Pieralisi Pan Jesi rallenta ancora, proseguendo la flessione del finale di girone di andata, e scivola in quinta posizione. A Faenza finisce 3-1 per le padrone di casa (25-22, 25-22, 23-25, 25-17), rossoblù a meno tre dal primato di Rimini ma con altre tre squadre davanti. Sabato 15 febbraio alle 18,30 derby casalingo con Corridonia, che tallona la Pieralisi Pan a tre lunghezze di distanza.