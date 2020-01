Pieralisi Pan Jesi, ecco Miecchi

JESI – Novità di mercato in casa Pieralisi Pan Jesi. La società rossoblu ha raggiunto l’accordo con la Conero NumanaBlu di Ancona per il passaggio alla corte di coach Luciano Sabbatini di Caterina Miecchi, schiacciatrice classe 2001, che va a completare la rosa dopo l’infortunio di Candida Viscito. Nel campionato di pallavolo femminile di serie B2, girone G, la Pieralisi Pan Jesi è attualmente prima in classifica, a +2 sulla seconda Rimini che sarà proprio l’avversario nello scontro diretto alla ripresa dell’11 gennaio alla Carbonari.

«Cercavamo una persona da inserire in squadra e soprattutto nel nostro progetto – dice Sabbatini – abbiamo scelto Caterina, una schiacciatrice giovane che riceve ed attacca forte, a cui piace osare».

Miecchi sarà in palestra già per l’allenamento congiunto con Castelbellino di questo fine setimana.



«A Jesi, nella partita dello scorso dicembre, ho giocato una delle mie prime gare di campionato – spiega Caterina – e quando mi è stato proposto di trasferirmi alla Pieralisi ho visto subito un’opportunità per migliorare. In questi primi allenamenti ho trovato subito persone molto aperte nei miei confronti, molto disponibili verso una ragazza appena arrivata. Mi ha fatto davvero piacere. Ho ritrovato amiche che non frequentavo da un po’ come Alice Gasparroni, con cui ho giocato in B2 e nelle giovanili o Martina Belvederesi e Nicole Giombini che ho conosciuto in rappresentativa. Mi sono trovata bene anche con Luciano ed il suo metodo di allenamento. Il mio obiettivo è trovare più fiducia nelle mie capacità. Sono a disposizione della squadra, sono una schiacciatrice e gioco dove serve».